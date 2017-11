Drôme-Ardèche : enfin de la vraie pluie !

Selon Météo France , ce week-end marquera le premier épisode de pluie marquant depuis près de six mois dans les deux départements. Il devrait tomber presque l'équivalent de deux semaines de pluie en 24 heures sur les Cévennes.

Où est rangé le parapluie ? Après des mois de sécheresse, il va falloir le ressortir du placard ce week-end !

Météo-France confirme l'arrivée de précipitations ce week-end avec la formation d'un épisode cévenol. Les premières gouttes sont attendues samedi après-midi mais c'est dans la nuit de samedi à dimanche que les pluies seront les plus marquées : 50 millimètres en vallée du Rhône mais jusqu'à 100 millimètres sur les Cévennes et la montagne ardéchoise,soit l'équivalent de deux semaines de pluies en 24 heures sur le département.

Cet épisode pluvieux est notable : c'est le plus important depuis près de six mois. Selon Météo-France, il n'est jamais tombé plus de 20 millimètres de pluie à Montélimar depuis le 18 mai dernier.