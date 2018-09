Les deux parcs éoliens de Montrigaud et Montmiral, dans la Drôme, ont été inaugurés ce mardi. C'est l'aboutissement d'un projet vieux de treize ans, qui a suscité beaucoup de contestations.

Il a fallu treize ans pour finaliser ce projet mais c'est fait : les deux parcs éoliens de Montrigaud et Montmiral dans la Drôme, sont en service. Les douze éoliennes de Montrigaud tournent depuis le mois de mars et les huit de Montmiral, depuis ce mardi.

"Cela n'a pas été simple, le projet a été initié il y a treize ans, c'est quand même assez long pour un projet éolien", Damien Piana, président de la Compagnie éolienne du Pays de Romans

Le projet a suscité de vives contestations, comme l'explique Nicolas Daragon, le président de Valence Romans Agglo : "beaucoup de gens étaient opposés et il a fallu convaincre. Je crois que c'est le cas : que ce soit devant les juridictions, même si c'est toujours regrettables ou tout simplement grâce au débat. Un parc éolien génère de toute façon une forme de pollution visuelle, on peut comprendre mais d'un autre côté le rapport coût/avantage est extrêmement positif".

"Le rapport coût/avantage est extrêmement positif" Nicolas Daragon, le président de Valence Romans Agglo

Quatre actionnaires ont investis 55 millions d'euros dans les deux parcs éoliens : l'entreprise Engie Green (52%), Valence Romans Agglo (38%), le fond d'investissement OSER ENR (9%) et la commune de Saint Antoine l'Abbaye (0.8%).

"On va produire l'équivalent de la production nécessaire pour 34 000 habitants. Par exemple la ville de Romans pourrait être entièrement approvisionnée en électricité", Nicolas Daragon, le président de Valence Romans Agglo

La production annuelle des deux parcs devrait permettre d'alimenter environ 34 000 personnes en électricité. Selon Nicolas Daragon, il y aura de belles retombées économiques pour la communauté d'agglomération :"après dix ans d'investissement, nous recevrons près de 400. 000 euros par an puisque cette énergie va être revendue. Et nous allons aussi recevoir de la fiscalité à hauteur de 300. 000 par an".

Plusieurs engagements

La Compagnie éolienne du Pays de Romans s'engage à limiter au maximum les nuisances sonores : "nous réduisons la production entre 22 heures et 7 heures pour réduire les émissions sonores", indique Damien Piana, le président. Les pales des éoliennes sont également équipées "d'ailes de chouettes". Ces revêtements permettent d'atténuer le bruit des machines.

"Le fonctionnement des éoliennes sera adapté au comportement des oiseaux", Damien Piana, président de la Compagnie éolienne du Pays de Romans

La Compagnie éolienne du Pays de Romans (CEPR) a signé un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux de la Drôme (LPO). Pendant trois ans des écologues de l'association vont étudier le comportement des oiseaux face aux éoliennes. Leurs observations permettront à la CEPR d'ajuster le fonctionnement des éoliennes. "Nous avons un système d'arrêt du parc éolien en cas d'apparition de chauve-souris", ajoute Damien Piana.