Drôme : le village de Mirmande aura bientôt sa roseraie

On verra bientôt des milliers de roses tout près d'un des plus beaux villages de France. Une association de Mirmande, dans la Drôme, va planter 2 000 rosiers pour créer une roseraie sur un terrain privé. La première du genre dans le département selon l'habitant à l'origine du projet.

Mirmande, France

Il y aura bientôt une roseraie dans l'un des plus beaux villages de France. Le projet est celui d'une association de Mirmande, au nord de Montélimar. Dès le mois de novembre, 2 000 rosiers seront plantés sur un terrain au bord une petite route, un peu à l'écart du village. L'idée, c'est simplement de proposer une nouvelle activité à ceux qui viendraient à Mirmande, et qui après avoir visité le centre du village et ses jolies maisons en pierre seraient tenté par une petite balade entre les rosiers.

Une première dans la Drôme, selon son créateur

"Ce sera la première de la Drôme entièrement ouverte au public", explique Serge Lebrat, le président de l'association Actions citoyennes Mirmandaise, qui est à l'origine du projet. "Quand on regarde sur internet, la roseraie la plus proche c'est celle du parc de la Tête d'Or à Lyon, ou alors celle de Chamboeuf, près de Saint-Etienne. Ils ont investi un million d'euros, planté 5 000 roses et reçoivent 20 000 visiteurs par an."

La roseraie drômoise sera un peu plus modeste : 2 000 mètres carrés, avec plusieurs espaces selon les espèces et les usages, comme par exemple une zone dédiée aux essences utilisées en parfumerie. Mais cela devrait coûter 50 000 euros et l'association cherche des financeurs. Elle pourra quand même compter sur la petite contribution de 500 euros du conseil départemental.

Un "chantier école" pour les élèves du lycée horticole de Romans

L'autre intérêt du projet, c'est aussi de proposer un "chantier école" pour les apprentis et les étudiants du lycée horticole Terre d'horizon à Romans. "Les bénévoles et les adhérents vont se charger des gros travaux, comme installer le système d'arrosage ou tirer les fils électriques", confie Serge Lebrat. "Et pour le reste, les plantations, la taille ... ce sont les jeunes qui vont s'en occuper."

"Ça donne du sens à l’apprentissage et au travail", se réjouit Marylène Ganchou, la directrice du lycée horticole. "Ça nous donne l'occasion de les mettre dans une réelle situation professionnelle, et de faire intervenir les différents classes de l'établissement." Les BTS vont par exemple se charger de la partie conception et aménagement paysager, pour ensuite passer le relais aux autres niveaux quand il s'agira de planter les rosiers et de les entretenir. La roseraie de Mirmande devrait ouvrir au public au printemps 2020.