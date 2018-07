Mercurol, France

C'est un conflit qui dure depuis plus d'un an. Depuis l'installation de 11 canons anti-grêle par un groupement d'agriculteurs sur Mercurol-Veaunes et les alentours, des riverains estiment que le bruit des déflagrations est insupportable. Selon eux, le niveau sonore est bien supérieur aux seuils fixés par le code de santé publique. Au pied d'un appareil, le bruit peut atteindre 130 décibels, soit le bruit d'un avion au décollage.

Le bruit d'un avion au décollage

Les arboriculteurs ont, depuis, installé des silencieux sur les canons. Mais quatre riverains ont saisi la justice pour trois canons situés près de leurs maisons qu'ils jugent particulièrement gênants. Ils viennent d'obtenir une première victoire avec la désignation d'un expert judiciaire qui va organiser des mesures, une sorte d'audit acoustique.

Une décision qui peut faire jurisprudence

Son rapport -qui ne sera pas rendu avant plusieurs mois- pourrait conduire ensuite à ordonner l'arrêt complet de certains canons anti-grêle. C'est un moyen de lutte contre la grêle de plus en plus utilisé en Vallée-du-Rhône. Les arboriculteurs expliquent qu'ils ont besoin de protéger leurs récoltes et que les tirs ont été moins nombreux en 2018 qu'en 2017.