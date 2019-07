Du bon usage de l'eau à Saint-Georges-les-Baillargeaux

Saint-Georges-lès-Baillargeaux, France

Dans cette commune aux portes de Poitiers, la réflexion est engagée depuis plusieurs années. Elle a débouché sur des mesures très concrètes. Ainsi, le choix a été fait pour fleurir les massifs et ronds-points de ne prendre que des plantes peu gourmandes en eau. Et là où ce n'est pas le cas, un système de goutte à goutte est déployé. Quant à l'eau utilisé pour les arrosages, elle provient uniquement des eaux de pluie.

Une eau stockée dans deux vieilles citernes que le maire Jean Claude Boutet a préservé dans cette optique. Deux citernes enterrées qui datent de l'époque de la construction de l'ancienne école et dont une servait de réserve aux pompiers. Mais pour la première fois, les deux citernes risquent de se vider avant la fin de l'été.

Concernant le complexe sportif et ses 4 terrains de foot et de rugby, l'arrosage effectué via un forage a été réduit de 70%. Mais la mairie veut réduire cet usage et pour cela, elle prévoit d'acquérir deux grandes cuves. Celles ci seront alimentées par l'eau de pluie qui proviendra des toits du complexe sportif et des locaux techniques. Enfin, la mairie qui a recensé tous les puits présents sur la commune (il y en a 11) compte utiliser deux d'entre eux pour remplir - lorsqu'il n'y a pas de restrictions - toutes ses réserves.