Du cuivre dans les huitres : en 2016, les ostréiculteurs d'Arcachon ont du rassurer les consommateurs

Les chercheurs ont remarqué une augmentation sur 30 ans du taux de cuivre dans les huîtres produites dans le fond du Bassin d'Arcachon. Pas d'inquiétude pour les consommateurs ont rappelé les ostréiculteurs du Bassin cette année.

C'est à la suite de nombreuses analyses en laboratoires que les chercheurs se sont aperçus d'une augmentation de la présence de cuivre dans les huîtres élevées dans la partie orientale du Bassin d'Arcachon. Les taux observés restent inférieurs aux seuils sanitaires réglementaires, mais la présence de ce métal lourd a augmenté depuis 30 ans. C'est l'organisme public IFREMER, chargé d'analyser la qualité des eaux du Bassin, qui a observé ce phénomène. Rien d'alarmant mais cette présence du cuivre dans les huîtres nécessite une prise de conscience collective.

Selon Patrice Gonzales, chercheur au CNRS à la station marine d'Arcachon, ce métal lourd peut provoquer des malformations sur les larves d'huîtres. Son équipe vient de réaliser une étude sur le sujet.

A partir d'une certaine dose de cuivre on constate des malformation sur les larves. Elle sont moins capable de nager et de se fixer et de générer du naissain par la suite. — Patrice Gonzales

Et le phénomène s'aggrave si l'eau est moins salée que d'habitude ou qu'elle est plus froide. Mais comment expliquer la présence du cuivre dans le Bassin d'Arcachon ? La faute d'abord aux peintures anti-salissures des bateaux et à la fameuse bouillie bordelaise des jardiniers du dimanche

Il faut que nous modifions nos pratiques et que nous arrêtions de penser que des produits estampillés bio, comme la bouille bordelaise (très dense en cuivre), n'ont pas d'effets sur l'environnement — Sabine Jeandenand

Tout cela ne doit pas nous empêcher de manger des huîtres, notamment en période de fêtes, mais on comprend bien la nécessité de surveiller de près ce milieu si fragile qu'est le bassin d'Arcachon.