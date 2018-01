Saint-Jean-le-Thomas, France

Le mercredi 3 janvier, Eleanor frappait Saint-Jean-le-Tomas et sa dune. Ce jour là le trait de côte a reculé de 7 mètres, deux murs de maisons ont été endommagés et le marais de "Claire Douve" est depuis saturé. Alors aujourd'hui du sable arrive en urgence de Genêts pour renforcer le cordon dunaire c'est une solution essentielle, selon les élus de l’agglomération et des communes de Saint-Jean-le-Thomas et de Genêts. "On doit faire vite avant les épisodes de grandes marées début février et début mars" affirme le vice-président de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie en charge du littoral, Vincent Bichon. Trois cents habitations sont potentiellement menacées dans ces deux communes du littoral situés tout près du marais de Claire Douve aujourd'hui saturé. Le sous-préfet s’est rendu sur place, des réunions de crise se sont tenues. En 30 ans la dune a perdu 300m. Cet été quand le marais de Claire Douve sera asséché, des études de sols seront réalisées et des solutions pérennes envisagées. C'est à l'automne qu'une décision sera prise pour renforcer le cordon dunaire.