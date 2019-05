Du vent et de la neige en altitude en Drôme et en Ardèche

Le vent souffle en Drôme et en Ardèche ce dimanche. Les deux départements sont vigilance jaune. Il y a de bonnes rafales dans la vallée du Rhône, mais les difficultés liées à la météo se concentrent sur les zones de montagnes.

Des formations de congères par endroits

Sur le plateau ardéchois, le vent s'accompagne de chute de neige, ce qui peut compliquer la circulation en altitude. Par endroits, des congères se forment. Ça pose par exemple quelques problèmes aux pompiers dans leurs interventions.

La neige a tenu au sol, comme à Saint-Eulalie, où les flocons sont tombés dès samedi soir. Le département de l'Ardèche, de son côté, a mobilisé cinq équipes de salage et de déneigement pour "traiter les routes principales".

❄️💨Neige et vent froid 🥶 sont présents sur la montagne ardéchoise. 5 équipes de salage/déneigement du @Ardeche_07 sont en cours d’intervention pour traiter les routes principales. Soyez très prudents dans vos #déplacements.#Ardèche#neige#ventpic.twitter.com/F0uQ6Mgzdg — Département de l'Ardèche (@Ardeche_07) May 5, 2019

Des arbres et des branches sont aussi tombés sur la chaussée dans le secteur de Mauves. Prudence donc, même si les routes sont dégagées, elles restent glissantes.

15 centimètres de neige à la Chapelle-en-Vercors

En Drôme, c'est un peu la même chose dans le Vercors. Il a neigé 15 centimètres à la Chapelle-en-Vercors, et sur la route, là aussi des congères se forment à cause de la neige et du vent. En plaine, les rafales de vent ne devraient pas se calmer avec ce dimanche soir, avec des pointes à 110 km/h. Les pompiers sont intervenus plusieurs fois pour des branches d'arbres tombées sur les routes.