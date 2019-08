Du Verdon à Biarritz : 230 km à pied sur la plage pour sensibiliser les vacanciers à la pollution des océans

Arcachon, France

230 kilomètres à pied le long du littoral Atlantique pour sensibiliser les vacanciers à la cause océane et aux problèmes liés à la pollution. C'est le défi relevé par deux bénévoles de la fondation Surfrider cet été.

Vanessa et Alexandra sont parties du Verdon le 23 juillet dernier. Elles ont prévu d'arriver à Biarritz le 20 août prochain, en même temps que les chefs d'états du G7.

Dimanche, elles feront étape à La Teste-de-Buch entre la Dune du Pilat et la plage du Petit Nice. Ce samedi, elles étaient à Arcachon. Leur combat : mettre fin à la production de plastiques à usage unique qui souillent les océans et notre littoral.

"Ramasser le plastique sur les plages tous les hivers ne réglera pas le problème. Il faut changer nos habitudes. Nous sommes une espèce intelligente et inventive, rien ne nous empêche de faire des progrès." - Vanessa, bénévole Fondation Surfrider

Vu le dispositif policier prévu autour du G7, il y a peu de chances que Vanessa et Alexandra parviennent à interpeller Donald Trump et Emmanuel Macron à leur arrivée à Biarritz. Mais si elles avaient cette opportunité, voici ce qu'Alexandra dirait aux dirigeants des grandes puissances de la planète : "Les citoyens sont prêts à changer leur mode de consommation et à faire des gestes pour l'environnement mais on ne pourra rien faire sans l'intervention des politiques et les industriels".