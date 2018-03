Normandie, France

L' Eure et la Seine-Maritime sont placés en vigilance orange neige verglas. La matinée est compliquée sur les routes après une soirée où ces mêmes routes ont ressemblé à des patinoires suite à des pluies verglaçantes. Ce vendredi, la Préfecture de Seine-Maritime conseille de reporter son départ. S'il vous faut partir, privilégier les grands axes et éviter les axes secondaires. Même les trottoirs peuvent être glissants !

Nouvel épisode de pluies verglaçantes à partir de 8h

C'est tout le département qui est touché mais plus particulièrement le Nord et l'Est. Un nouvel épisode de pluies verglaçantes est prévu à partir de 8h mais heureusement, il n'y a pas de transport scolaire pour cause de vacances.

Bilan : un mort et un blessé grave en Seine-Maritime

Jeudi soir, l'épisode de pluies verglaçantes a fait mort , un automobiliste qui est décédé à Auppegard au sud de Dieppe, tandis qu'un autre accident faisait un blessé grave à Bois-Himont. Pour le reste il n'y a eu que des accidents matériels mais au nombre de 68 en Seine Maritime et essentiellement sur l' A 28 et l' A 29. Ces deux autoroutes ont été un temps coupées. Au total, on dénombre une trentaine de blessés légers en Seine-Maritime.. , pas moins de 68 voitures accidentées, 6 poids lourds et un bus qui s'est couché sur la chaussée mais heureusement il était vide. Les pompiers et gendarmes ont réalisé 158 interventions hier soir.... et les pompiers eux même ont été pris au pièges puisque 8 véhicules de pompiers ont été accidentés.

Pluies verglaçantes aussi dans l'Eure

Le département de l'Eure a également été touché mais de façon moins sévère. On dénombrait jeudi soir une quinzaine d'accidents surtout localisés sur la départementale 6014. Le secteur d'Ecouis était une vraie patinoire. Ces conditions météo difficiles se sont calmées aux environs de 23h30

Des coupures de courant

Jeudi soir, il y a eu des problèmes sur deux lignes de 90 000 volts gérées par Réseau Transport d'Electricité,RTE. Au départ, 40 000 foyers ont été privés de courant puis 20 mille car très vite, des postes de secours ont pris le relais mais l'un d'entre eux a aussi été victime d'un incident. Ces incidents pourraient être liés au gel mais ce n'est pas certain. En tout cas conséquence ce vendredi matin : des coupures à Yerville, Barentin mais aussi dans le pays de Caux. au total : 3 500 foyers privés de courant. Les agents tentent de se rendre sur place mais là aussi avec les conditions météo et la nuit les interventions sont difficiles.

⚠️privilégiez plutôt les voies autoroutières, le réseau secondaire reste encore difficile d'accès. En roulant doucement, la circulation redevient possible. Nouveau point cellule de veille @Prefet76 demain matin vers 6 h 15. — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) March 1, 2018