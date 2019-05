Orléans : un collectif écolo vole dans les plumes de la Duck Race

Orléans, France

C'est un événement toujours impressionnant : des milliers de petits canards déversés dans la Loire et qui font la course au profit d'associations. Mais ils ont beau être jaunes et mignons... ils sont en plastique. C'est bien pour cette raison que le collectif écologiste "Je nettoie ma Loire" a lancé une pétition sur internet pour interdire cette Duck Race (comprenez "Course de canards", en français). Près de 16 000 personnes ont déjà signé.

"C'est un geste aberrant" précise Maddy Amorin, la présidente du collectif. Elle ne comprend pas le principe de ces Duck Race et n'y voit que le rejet de milliers de bout de plastique dans ce fleuve qu'elle s'évertue à nettoyer.

On verbalise les fumeurs qui jettent leurs mégots de cigarettes. Pourtant, eux-aussi sont ramassés. Alors pourquoi autorise-t-on le jet de plastique ?

Cette demande fait écho à la Duck Race organisée en septembre prochain, à l'occasion du Festival de Loire. Le Rotary Club d'Orléans organise cet événement pour la troisième fois. Face à la polémique, l'association se défend : "À chaque fin de course, on les ramasse, on les compte. On fait en sorte qu'aucun canard ne soit égaré", assure Aymeric Cassan, le président du club.

Mais pour le collectif “Je nettoie ma Loire”, ce n'est pas suffisant. "On verbalise les fumeurs qui jettent leurs mégots de cigarettes. Pourtant, eux-aussi sont ramassés. Alors pourquoi autorise-t-on le jet de plastique ?"

De son côté, la Mairie d'Orléans veut apaiser le débat. "Nous comprenons les deux parties. Cette année, nous maintenons la course. Mais pour les prochaines éditions, nous n'excluons pas de repenser la forme de cette action. Nous en discuterons avec les organisateurs." pondère Martine Grivot, adjointe au maire en charge du tourisme.

Un geste qui en inspire plus d'un

Le collectif “Je nettoie ma Loire” ramasse fréquemment les déchets sur les bords du fleuve. Il y a deux ans, ils ont retrouvé deux canards jaunes en plastique, non numérotés. Maddy Amorin assure qu'ils proviennent du stand de la Duck Race : "Les gens les achètent et les mettent à l'eau après l'évenèment. Ils imitent la course de canards."

Et ce n'est pas ce qui inquiète le plus la présidente du collectif. "Aujourd'hui, des enfants, en voyant des canards en plastique jetés dans la Loire, vont grandir avec ça. Il penseront qu’on peut polluer sans aucun problème."

Une loi pour interdire les Duck Races

“Je nettoie ma Loire” voit plus loin que la Duck Race orléanaise. Sa pétition s'adresse directement au Ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy. Elle réclame l'interdiction totale de ces courses. "Puisque le bon sens a besoin de lois, il faut donc une loi pour interdire le déversement de plastique ou tout autre matériau polluant dans la nature dans le cadre d'événements festifs ou caritatifs." écrit le collectif.

- Reportage de Morgane Moal -