Zoom sur une innovation finistérienne, CarenEcolo, une entreprise briecoise a développé une unité de potabilisation d'eau de mer, mobile et autonome. An ijinour, Gaëtan Fouquet a gont hiroc'h deomp.

Bretagne, France

Al leur-garennañ ret kinniget gant CarenEcolo - CarenEcolo

Gant al leur garennañ-red n'eus tamm saotradur ebet ken

Puraat an dour, setu 'pezh 'ra CarenEcolo dibaoe un nebeut bloavezhioù bremañ. Kinnig a reont un adkarr da vont er porzhioù 'benn netaat ar bagoù. Ul leur garennañ-red eo neuze, enni siloù 'benn puraat an dour ha chom hep saotrañ an natur.

Netaat ar bagoù hep saotrañ an natur, setu raktres kentañ CarenEcolo Copier

An adkarr da buraat an dour : bihan, skañv hag emren

Puraat an dour mor pe an dour saotret ha se dre ur mekanig skañv hag emren, setu 'pezh m'emañ ar stal Carène-écolo o paouez sevel. 1/3 deus poblañs ar bed a vank dour mat da evañ dezhi, ouzhpenn ur miliard a dud. An ijinadenn a c'hellfe neuze bezañ talvoudus-mat, zoken amañ e Breizh, evit an inizi bihan. Ar sil a za en-dro dre ur bannel heol ha dister eo an implij a dredan. Staliet eo war un adkarr bihan, aes da gas. Ganet 'oa ar raktres e penn Gaetan Fouquet, paotr an enez Sun.

Dour mat da evañ a c'heller kaout dre ur mekanik emren Copier

Ar sistem puraat staliet war al leur-garennañ red - CarenEcolo

Priziet meur a-wech dija

Meur a briz en eus bet CarenEcolo dija ha sur e vo lod all o tont gant an adkarr da buraat an dour. E miz Eost eo bet kinniget ar breved d'an INPI, ti an ijinourien, ha dibaoe miz Du 2017 ez eus tu prenañ ar mekanik.

An holl ditouroù a c'heller kaout e Brieg er stal CarenEcolo