Bellevue-la-Montagne : l'eau du robinet a rendu malade près de la moitié des habitants

L'arrêté préfectoral d'interdiction de consommer l'eau du robinet a été pris ce vendredi soir, mais depuis le vendredi 1er septembre, les habitants de Bellevue-la-Montagne tombent malades.

Jusqu'à nouvel ordre, les habitants de Bellevue-la-Montagne ne doivent plus boire l'eau du robinet. Le préfet de Haute-Loire a pris un arrêté ce vendredi soir pour interdire la consommation d'eau car elle est contaminée. Selon le maire de Bellevue la Montagne en Haute-Loire, au moins 200 des 450 habitants sont tombés malades, certains ont même été hospitalisés.

Depuis vendredi dernier, le 1er septembre, c'est l'hécatombe raconte Michel Filère : "les gens ont la gastro-entérite, moi je l'ai eu samedi dernier, mon épouse cette semaine. Les gens sont tombés malades les uns après les autres et nous n'avons pas eu les résultats des analyses des eaux tout de suite". Sans analyses et résultats, le maire ne peut pas prendre d'arrêté municipal pour interdire la consommation de l'eau du robinet.

Présence d'Escherichia Coli dans l'eau

Les résultats sont tombés ce samedi matin, une semaine après le début de l'épisode de gastro. Selon l'Agence régionale de Santé, l'eau est contaminée notamment par la bactérie Escherichia coli et des entérocoques. Les mêmes bactéries présentes dans l'eau de la commune de Monlet, elle aussi concernée par cet épisode de gastro-entérite.

Depuis une semaine, les habitants boivent de l'eau minérale. La mairie de Bellevue-la-Montagne a distribué des bouteilles vendredi et ce samedi 9 septembre. Le maire conseille même à ses administrés de ne pas se laver les dents avec l'eau du robinet : "je leur dis de faire bouillir l'eau pour faire cuire les légumes".

Un nouveau traitement de l'eau

Pour Michèle Filère, il n'y a plus le choix, il faut passer à un traitement de l'eau avec du chlore : "Pour le moment on traite l'eau avec des ultraviolets mais ce n'est pas suffisant". Car l'eau a déjà été contaminée en 2016 à la même période et pour le maire de Bellevue-la-Montagne, l'ARS a réagit trop tard. L'arrêté aurait du être pris plus tôt.