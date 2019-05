Eau du robinet contaminée : la distribution d'eau minérale continue dans six communes de Côte-d'Or

Après la découverte d'une bactérie dans l'eau du robinet, six communes du nord-ouest de Dijon ont interdiction de consommer l'eau du réseau public. Une distribution de bouteilles d'eau minérale a été mise en place dès jeudi matin et va se poursuivre jusqu'aux résultats des nouvelles analyses.

Norges-la-Ville, France

Depuis mercredi soir, interdiction de boire, de se laver les dents ou de cuisiner avec de l'eau du robinet si vous habitez Clénay, Brétigny, Norges-la-ville, Epagny, Marsannay-le-bois, ou Savigny-le-Sec. Une interdiction qui concerne près de 4000 habitants suite à la découverte d'une contamination bactérienne d'origine fécale lors d'un prélèvement au niveau de l'école de Marsannay-le-Bois.

Impossible pour le moment de déterminer précisément la cause et le lieu de cette contamination, alors l'Agence régionale de santé a décidé d'interdire la consommation d'eau dans les six communes qui sont desservies par le puits de Norges-la-Ville.

Distribution d'eau minérale

Dès la réception du message de l'ARS, le syndicat des eaux de Clénay / Saint-Julien s'est mis en quête de bouteilles d'eau dans les supermarchés des environs. Il a pu obtenir six palettes qui ont été distribuées dès jeudi matin dans les six communes concernées. D'autres palettes vont permettre d'assurer la distribution d'eau vendredi matin et tout le weekend si besoin.

Un nouveau prélèvement a été effectué jeudi matin. Il faut attendre au moins vendredi soir pour avoir les résultats.