L'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat a dévoilé jeudi soir aux élus le classement pour les inciter à contrôler leurs budgets. Il faut savoir que chaque année près de 13 millions d'euros sont dépensés en eau et en énergie sur les 31 communes de la Métropole de Montpellier.

Montpellier, France

Sachez d'abord que globalement les communes de la Métropole dépensent un peu moins que la moyenne nationale.

L'ALEC a mesuré la consommation dans les bâtiments publics: écoles, gymnases, mairies et a établi un ratio par habitant.

Pour l'électricité et le gaz Montpellier est la mieux classée devant Castelnau-le-Lez, Cournonsec, Clapiers et Murviel-les-Montpellier.

Pour l'eau la facture moyenne est de 4,3 euros/hab.an. La encore Montpellier et Castelnau sont dans le top 5 mais c'est Restinclières qui est sur la plus haute marche.

Concernant l'éclairage public,Montpellier est 3ème derrière Restinclières. La numéro 1 c'est Prades-le-Lez qui pratique l'extinction la nuit entre 1h et 5h. Cette pratique lui permet d'économiser 11 000 euros par an et d'éviter 13,8 tonnes de dépenses de CO2 soit 570 allers-retours Montpellier-Nîmes en voiture.

Montpellier et Castelnau bons élèves

Montpellier et Calstelnau-le-Lez, les deux plus grandes villes de la Métropole sont toujours bien classées car elles disposent d'un service dédié aux économies d'énergie. Ce n'est pas le cas dans les petites communes. Il suffit parfois de pas grand chose explique Mathieu Audic conseiller en énergie à l'ALEC "si on baisse de 1 degré la température dans un gymnase on peut faire 10% d'économies"

Selon l'ALEC, une commune de 8000 habitants peut, avec des actions simples, économiser 15 000 euros par an.