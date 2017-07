Eaux de baignade naturelle : 3 points rouge en Franche Comté

Les sites de baignade natuirelle sont plutôt de bonne qualité. C'est ce qui ressort des analyses réalisées par l'agence régionale de santé. En Franche Comté 3 sites seulement présentent une eau de qualité insuffisante. Il s'agit De Port Lesney, Ounans et Belmont, tous situés en bord de Loue.

Comme chaque année, l'agence régionale de santé a effectué des analyses microbiologiques pour mesurer la qualité de l'eau sur les sites de baignades naturelles de la région. Ces contrôles sont effectués uniquement sur les lieux de baignade autorisés, à la demande des communes. Sur 79 sites analysés en Bourgogne Franche Comté, 58 présentent une qualité d'eau excellente, 12 une qualité d'eau jugée bonne, 2 de qualité suffisante et 5 de qualité insuffisante. Sur ces 5 sites classés rouge, 3 sont situés en Franche Comté dans le Jura : il s'agit de Port Lesney, Ounans et Belmont situés en bord de Loue.

3 baignades sont classées rouge en Franche Comté - agence régionale santé

Port Lesney classé rouge

3 communes en Franche Comté s'affichent en rouge sur la carte de l'ARS : il s'agit de Port Lesney, Ounans et Belmont situés sur la Loue. A Port Lesney, la plage de galets est un haut lieu de baignade dès les beaux jours , les kayaks y terminent régulièrement leurs randonnées débutées à Quingey. Pour le maire Jean Théry, la classement en eau de qualité insuffisante n'est pas une surprise , c'est la troisième année consécutive que les résultats sont mauvais. Pourtant, estime Jean Théry "la commune a réalisé d'importants travaux, désormais , précise le maire , plus aucun égoût ne se déverse dans la Loue, tout part vers la station d'épuration." Pour le maire, la pollution à Port Lesney provient forcément de l'amont peut être de la commune de Salins les Bains. En attendant, les baigneurs bien qu'informés de la situation ne sont pas vraiment inquiets. La plupart d'entre eux fréquentent le site depuis toujours et n'ont pas l'intention de s'arrêter.

les principales pollution sont dues à des résidus de matière fécale

Les controles effectués par l'agence régionale de santé comportent des analyses microbiologiques de l'eau . En langage scientifique les préleveurs recherchent Escherichia Coly et des antérocoques liés à des rejets d'assainissement plus simplement on parle de résidus de matière fécale. L'ARS surveille également la prolifération de micro algues les cyanobactéries que l'on trouve dans des lieux de baignade fermée d'eau douce comme le lac de Vaivre ou le lac Saint Point. Lorsque la qualité de l'eau est insuffisante, des mesures de fermeture au cas par cas peuvent être énoncées par le gestionnaire de la baignade, le plus souvent les communes sur recommandation de l'agence régionale de Santé. en cas de baignade malgré tout, le risque pour l'homme se limite à des irritations de peau du nez ou de la gorge en cas de contact ou à des maux de ventre type gastro suite à une ingestion de l'eau contaminée. Les communes ont l'obligation d'afficher les résultats à proximité des sites de baignade

Les explications de Nezha Leftah-Marie, responsable de l'unité territoriale santé environnement du Doubs :

Ce qui est mauvais pour le poisson n'est pas forcément mauvais pour l'homme Copier

Tous les résultats des contrôles effectués pendant la saison estivale sont consultables : http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/homeMap.do#a