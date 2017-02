Eclipse lunaire, comète et lune des neiges : trois phénomènes à observer dans le ciel cette nuit

Si vous aimez les spectacles nocturnes, vous allez être servis pendant la nuit de ce vendredi à samedi. Trois phénomènes vont se succéder dans le ciel : une éclipse lunaire, une lune des neiges et une comète. A vos jumelles !

L'éclipse de lune

L’éclipse lunaire partielle pourra être observée à l’œil nu en France métropolitaine, si le temps n'est pas trop couvert. La lune sera recouverte d'un léger voile sombre. C'est l'ombre de la terre qui la recouvrira petit à petit. L'éclipse débutera à 23h55, heure française, pour se terminer à 3h53. C'est à 1h44 que la lune sera presque entièrement recouverte de ce voile sombre.

Après la Reine des neiges, la lune des neiges

Cette éclipse de lune est un peu particulière, car on l'appelle "la lune des neiges". Les Amérindiens l'ont baptisée ainsi en raison des chutes de neiges qui ponctuent la saison hivernale. "Dans les régions recouvertes d’un blanc manteau sa luminosité semble décuplée et elle éclaire merveilleusement les paysages nocturnes", explique Guillaume Cannat, un auteur scientifique, sur son blog. Mais malheureusement, dans le ciel français, on ne fera pas vraiment la différence avec une pleine lune habituelle.

Une comète à travers le ciel

La comète joliment nommée 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, sera au plus proche de la Terre dans les heures à venir. Elle mesure un peu moins d'un kilomètre de diamètre, précise le site Futura Sciences. Le site ajoute que la comète va s'aventurer "à seulement 12 millions de kilomètres de la Terre, ce qui représente environ 30 fois la distance qui nous sépare de la Lune". Elle doit traverser la constellation d'Hercule dans la deuxième partie de la nuit. C'est avant les premières lumières de l'aube qu'elle sera la plus visible. Elle aura une couleur vert pâle. Pour l'admirer, mieux veut s'éloigner des lumières de la ville et s'équiper d'un télescope ou de jumelles.

Et si vous êtes trop frileux pour mettre le nez dehors, vous pouvez aussi rester sous votre plaid avec votre tisane et regarder les trois phénomènes en direct sur le site spécialisé Slooh.