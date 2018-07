Nous aurons tous la tête dans les étoiles ce vendredi soir. Une éclipse totale de lune est prévue. En Auvergne, le ciel sera dégagé et les conditions idéales pour admirer ce phénomène spectaculaire. Et pour en savoir plus, le premier festival Astr'Auvergne vous attend à Billom et Isserteaux.

Levez le nez, ce vendredi soir, et vous assisterez à un spectacle unique. Vous verrez une lune rouge et une planète Mars très brillante, à l'occasion d'une éclipse totale de lune. Pas besoin d'avoir des lunettes ou un instrument d'observation, le show sera visible à l’œil nu entre 19 heures et 23 heures. Si vous souhaitez vous initier à l'astronomie, vous pouvez vous rendre à Billom et à Isserteaux où se déroule, jusqu'à ce samedi, le premier festival Astr'Auvergne.

Découvrir la lune rousse

Une éclipse totale de lune, c'est la lune qui passe dans l'ombre de la terre. Ce soir, l'astre va s'assombrir et prendre une teinte rouge parce que l'atmosphère de la terre dévie les rayons du soleil qui vont aller éclairer la lune. Dans le même temps, la planète Mars, très proche de nous en ce moment, apparaîtra plus brillante et orangée. Cette éclipse va durer 1 heures 43 minutes, entre 19 heures et 23 heures, ce qui en fait la plus longue du 21e siècle. L'observation peut se faire sans danger à l’œil nu mais si vous avez des jumelles, vous pouvez les utiliser sans problème.

Astr'Auvergne, un festival de passionnés

A Isserteaux, dans le Livradois-Forez, le ciel sera dégagé et bien étoilé. Une aubaine à l'occasion du premier festival Astr'Auvergne. Monté par deux associations locales, Astrap et InfiniSciences, il a pour objectif de vulgariser l'astronomie et le spatial. Maryvonne est coiffeuse et présidente d'ASTRAP. "Pas la peine d'avoir un Master pour s'initier à l'astronomie" dit-elle. L'idée, c'est de partager une passion. Les astrophysiciens et astronautes invités par le festival sont les premiers à souhaiter parler de leurs travaux et de leurs métiers. Ce vendredi soir, au stade d'Isserteaux, Etienne Klein, spécialisé dans le domaine de la physique des particules et de la philosophie du temps, parlera la notion de temps. Nicolas Laporte, astrophysicien et coorganisateur du festival, est particulièrement attaché à l'éducation scientifique des enfants qui peuvent participer à des ateliers et découvrir l'exposition consacrée à la mission de Thomas Pesquet.

Nicolas Laporte, Maryvonne Chanet et Jacques Dervieux, membres des associations organisatrices du festival © Radio France - Dominique Manent

