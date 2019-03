Écobuage sauvage : le préfet des Pyrénées-Atlantiques hausse le ton

La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques a recensé 620 écobuages ces dix derniers jours, 700 hectares de végétation ont été ravagés dans le département et 850 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour des écobuages mal maîtrisés. Cela malgré les arrêtés d'interdiction, les deux précédents weekends.

Quinze procédures judiciaires en cours

Le préfet Eric Spitz hausse le ton : "j'en appelle à la responsabilité de chacun des écobueurs et des élus. Je rappelle surtout que les écobuages sauvages ne sont pas restés impunis. Une quinzaine de procédures judiciaires sont en cours. Le procureur de la République étudie pour savoir s'il qualifie les faits en contravention, en délit ou en crime. Je crois savoir que la position du parquet à Pau est assez dure. Les gendarmes sont mobilisés, ceux qui pratiquent l'écobuage sauvage doivent savoir qu'il y a des sanctions pénales à la clef !"

L'écobuage est une pratique encadrée, elle n'est autorisée qu'entre les mois d'octobre et mars. Il faut toujours déclarer son intention au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours et à la mairie. Le maire peut ensuite l'autoriser ou non, si les conditions météos sont mauvaises ou en cas d'arrêté d'interdiction du Préfet.