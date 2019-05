Sensibilisation à l'écologie pour petits et grands : opération "coup de propre" dans le quartier Maladière

"Coup de propre à Maladière", ce sont 30 enfants et parents répartis dans le quartier pour deux heures de ramassage des déchets. Un moment qui vise à sensibiliser petits et grands au respect de l'environnement : une opération qui vient en complément de l'apprentissage à l'école.

Dijon, France

Certains enfants et parents de l'école élémentaire du quartier Maladière de Dijon se sont couchés l'esprit léger, après leur bonne action ce dimanche. Une trentaine d'entre eux ont participé à l'opération "coup de propre sur le quartier Maladière" organisée par l'association de parents d'élèves "Grandir à la Maladière".

L'idée c'est de se partager un périmètre et d'y ramasser tous les déchets à terre. Deux heures de ramassage en tout, avant de trier tout cela et de finir par un bon goûter en guise de récompense.

🌍 Opération « coup de propre sur le quartier Maladiere » avec les parents et élèves de l’école du quartier : ramassage de déchets en tous genres. Une bonne action du dimanche qui éveille la #conscienceécologique de tous pic.twitter.com/IGymVqyqNV — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) May 5, 2019

Des petits gestes qui vont dans le bon sens

Ce n'est pas parce qu'un quartier semble propre, qu'il ne cache pas de nombreux petits détritus sur ses trottoirs, "c'est quand on y regarde de plus prêt qu'on s'en rend compte," observe Florence, l'une des membres de l'association. Canettes, mouchoirs, plastics en décomposition... Les plus rencontrés restent les mégots de cigarette, "sur une longueur d'un mètre j'en ai eu cinq", ajoute-t-elle. Une autre maman plaisante : "c'est 68 euros d'amende pour un mégot, si on avait les 68 euros pour chacun d'entre eux, ça ferait pas mal là !"

On trouve plus de petites choses qui sont déjà en décomposition. Ça donne déjà une idée de ce que deviennent les papiers et plastics qui se disséminent et produisent les effets que l'on connaît à plus grande échelle dans les océans" - Florence, maman

Florence armée de son sac plastic, aidée par Jade © Radio France - Sophie Allemand

Une bonne action ? "Ramasser, même un petit truc, je sauve la nature" : témoignages des membres de l'équipe Copier

Des enfants très sensibles à l'écologie

J'ai vu dans un journal qu'il y avait plein de plastic dans un océan et des animaux qui s'étouffent avec. Quand je vois ça, j'ai envie de ramasser tous les déchet dans la mer " - Jade, en classe de CE2

Un travail d'équipe © Radio France - Sophie Allemand

Un autre groupe sillonne un autre côté du quartier © Radio France - Sophie Allemand

Les responsables de l'association espèrent renouveler l'expérience. Si cela vous plaît, deux grandes opérations de ce type, des "Clean Walk" ont lieu ce mercredi à Dijon, cette fois ce sont des lycéens qui l'organisent. Départ à 14 h du Zénith ainsi que de la place Darcy.

Reportage dans les rues de Maladière : petits et grands y mettent du leurs pour aider la planète Copier