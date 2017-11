Economie d'énergie, les bons gestes à adopter

C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Un modèle respectueux de l'environnement. L'idée: c'est d'adopter les bons gestes pour économiser l'énergie, protéger la ressource et réduire ses déchets. 55 associations des Pays de la Loire sont réunies au Mans jusqu'à jeudi pour en parler.

Avec la baisse brutale des températures, vous avez sans doute rallumé votre chauffage. Mais trop chauffer n'est bon ni pour la planète, ni pour le porte-monnaie. Alors il y a des gestes simples à adopter. "Baisser la température d'une pièce de 20 à 19 degrés par exemple, permet d'économiser 7% sur la facture de chauffage" rappelle Emilie Rodriguez, membre du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Sarthe. Il vaut mieux mettre un gros pull que de trop chauffer, quand c'est possible". Remplacer les ampoules classiques par des ampoules LED ou à basse consommation permet aussi de réduire sa facture énergétique. Autre geste simple qui n'entraîne pas de dépense : changer la disposition des pièces. "Les pièces à vivre doivent être exposées au sud car ce sont elles qui bénéficient du meilleur ensoleillement". Pour améliorer les performances énergétiques de votre logement, vous pouvez bénéficier de crédits d'impôts, sous certaines conditions, si vous effectuez des travaux d'économie d'énergie dans votre habitation principale. Si vous construisez une maison, vous pouvez prendre en compte son environnement. " C'est la conception bioclimatique : les architectes déterminent l'orientation du logement mais il prennent aussi en compte l'orientation des vents dominants pour la construction. Et puis, il y a aussi la végétation qui peut jouer un rôle. Un arbre planté devant votre salon exposé sud, va vous offrir de l'ombre en été et laisser passer le soleil en hiver, une fois les feuilles tombées. C'est un régulateur naturel".

Réduire ses déchets, ça commence au supermarché

Pour réduire ses déchets, le meilleur moyen c'est de moins en produire. "Et ça commence dès l'acte d'achat" explique Aurélia Durand, membre du centre permanent d'initiative pour l'environnement de la Sarthe et du Loir. "Par exemple quand vous choisissez un paquet de gâteaux, mieux vaut prendre un gros qu'on peut découper en plusieurs morceaux, plutôt que plusieurs parts individuelles déjà emballées et qui vont donc produire plus de déchets. Achetez ses légumes ou ses céréales en vrac permet aussi de réduire le nombre d'emballages à recycler. Il faut donc changer ses habitudes". C'est ce qu'Aurélia explique aux élèves sarthois quand elle intervient dans les classes. "Ils sont plutôt curieux et réceptifs même si ce sont les parents qui achètent les courses. On espère qu'ils garderont ces conseils en mémoire quand ils grandiront".

L'apprentissage au tri sélectif fait aussi partie des missions de ces associations réunies au Mans jusqu'à jeudi. Certaines interviennent auprès des entreprises comme Sarthe Nature Environnement. "Les entreprises ont bien compris que les déchets qu'elles produisent coûtent de l'argent. Alors faire des efforts pour les réduire permet aussi à la "boite" de faire des économies. C'est aussi une bonne image véhiculée par l'entreprise qui prend en compte son environnement" conclut Laura Gourrier, membre de l'association sarthoise. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Un modèle de production et de consommation respectueux de la planète, en économisant l'énergie, en protégeant la ressource et réduisant les déchets. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous mercredi 8 novembre, de 14H30 à 17H, à la maison de l'eau, dans le quartier des Sablons au Mans.