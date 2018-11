Économies d'énergie : voici comment une famille nancéienne a réussi à baisser ses factures de 247 euros en un an

Et pourquoi pas gagner 200€ ou plus sur vos factures d'énergie et d'eau cet hiver ? Une famille de Nancy s'est lancée le défi l'an dernier, sous l'impulsion de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Parents et enfants ont pris de nouvelles (bonnes) habitudes.

Nancy, France

Emmanuel et Lucie Paul, leurs quatre enfants âgés de 2 à 10 ans, Béatrice, Gabrielle, François et Myriam. Une maison, occupée depuis près de quatre ans. Un petit jardin. Et un constat. "A l'issue du premier hiver, nos factures de gaz et d'électricité ont été très très élevées", explique Lucie Paul. "Et comme nous sommes locataires, il a fallu trouver des moyens de faire des économies d'énergie qui dépendent de nous, sans travaux."

Quels moyens ? Des rideaux aux fenêtres, des boudins aux portes, le chauffage baissé de manière générale et même coupé la journée dans les chambres, les appareils électroniques éteints et non en veille, un collecteur d'eau de pluie, des mousseurs aux robinets. Sans compter quelques nouvelles habitudes à prendre : éteindre la lumière quand on quitte une pièce, ne pas laisser couler le robinet quand on se brosse les dents ou réduire la durée de la douche.

Douché en moins de 5 minutes

"Moi je prenais des douches longues", confesse Emmanuel Paul, "j'ai complètement arrêté, je prends des douches très courtes. Moins de cinq minutes !" Autre truc : une bouteille d'eau placée dans la chasse d'eau. "On met une bouteille d'1,5 litre et ainsi, l'espace occupé par la bouteille ne va pas se remplir donc vous économisez 1,5 litre à chaque chasse. Nous sommes une famille nombreuse, on économise presque 10 m3 par an. C'est considérable !"

Emmanuel Paul et François, 8 ans. Les enfants ont appris à mettre un pull plutôt que monter le chauffage mais François, lui, n'a jamais froid ! © Radio France - Isabelle Baudriller

"Tout cela se met en place progressivement", souligne Emmanuel Paul, "il y a quand même la vie de famille à gérer au quotidien !" Mais en un an, la famille Paul a réduit de 10% sa consommation d'énergie (gaz et électricité) et de 30% sa consommation d'eau. Traduction : une économie globale de 247 euros. Et une prise de conscience plus large. La famille Paul a aussi adopté des poules, composte ses déchets, s'est lancée dans la permaculture, veut vendre l'une de ses deux voitures pour favoriser le vélo, le tram et l'autopartage.