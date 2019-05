Eguzon-Chantôme : la plage de Chambon conserve son "Pavillon Bleu" !

Eguzon-Chantôme pourra de nouveau hisser cette saison le "Pavillon Bleu" sur la plage de Chambon. Un label environnemental et touristique très prisé par les vacanciers à la recherche notamment, d'une eau de baignade de qualité.

Eguzon

C'est à Plouhinec dans le Morbihan que le voile a été levé ce mercedi sur le palmarès 2019 "Pavillon Bleu",un label qui récompense la bonne gestion environnementale du site, et notamment la qualité de son eau sur le plan bactériologique. Au delà de cet aspect, c'est toute l'approche environnementale qui est récompensée : traitement des déchets, accessibilité du site, information du public. La plage de Chambon à Eguzon-Chantôme conserve donc son Pavillon Bleu pour cette nouvelle saison qui va bientot démarrer. Un pavillon obtenu pour la première fois en 2017. C'est le seul site site dans l'Indre qui pourra hisser le drapeau bleu tant convoité. Dans la région Centre-Val de Loire, seuls trois site sont labellisés "Pavillon Bleu" : Eguzon donc, la baignade des Bretonnières à Joué-les-Tours en Indre-et-Loire et la plage de la base de loisirs de Villier-sur-Loir dans le Loir-et-Cher.

A Eguzon, d'importants travaux ont lieu en ce moment pour créer des aires de jeu aqualudiques et un bassin de baignade sur la plage, de 17 mètres sur 10 qui, malgré tout, permettra de "piquer une tête" si d'aventure, la baignade devait être interdite dans les eaux du lac, en raison des Cyanobactéries, des algues microscopiques qui ont parfois gâché ces dernières saisons. Le maire d'Eguzon Jean Luc Blin espère que ce bassin puisse ouvrir pour cet été.

Au total cette année en France, 395 plages sur 188 communes sont labellisées ainsi que 107 ports de plaisance. Pour obtenir ce label, il faut se porter candidat et répondre à différents critères. Avec 502 sites labellisés, la France est le 3e pays avec le plus grand nombre de Pavillon Bleu derrière l'Espagne (672 sites) et la Grèce (534 sites).