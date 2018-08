Nancy, France

Des branches à terre, des arbres arrachés, des parterres recouverts de feuilles : après les orages de ces derniers jours, les espaces verts font peine à voir. Paysage de dévastation dans certains parcs de Nancy par exemple. Les élagueurs des services municipaux ont beaucoup de travail depuis mercredi. Parmi eux : Rémi Secret, inquiet de l'état des arbres entre sécheresse et intempéries. "Ils ont un choc hydrique donc il y en a qui perdent beaucoup de feuilles et ceux qui était déjà affaiblis par les champignons, ils reprennent encore un petit coup sur la tête. Les arbres qui pouvaient encore tenir quelques années, ont été mis en danger à cause de ses grosses bourrasques", constate le grimpeur.

Rémi est l'un des deux élagueurs des Parcs et Jardins de Nancy © Radio France - Angeline Demuynck

Ils ne sont que 2 élagueurs dans le service des parcs et jardins. Autant dire que les journées sont longues. "On avait la chance d'avoir des horaires aménagés par rapport à la chaleur, on commençait à 6h du matin et on terminait à 13h, explique t-il. Là, malheureusement, à cause des orages, on commence toujours à 6h du matin mais on termine à 17h".

Pour l'instant les services des espaces verts n'ont pu "sécuriser" que 2 parcs nancéiens. Il leur en reste une vingtaine à vérifier. La ville compte 13.000 arbres.