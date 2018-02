Entre 45 et 50 personnes du secteur de St Epain se sont rassemblées samedi matin au sujet du projet d'élargissement de l'A10 entre Veigné et Poitiers. Elles ont profité du début de l'enquête publique pour demander des aménagements antibruit au commissaire enquêteur.

L'enquête publique relative à l'élargissement de l'A10 qui a débuté le 22 janvier mobilise les riverains de plusieurs communes du secteur de Ste Maure de Touraine (Pussigny, Villeperdue, Antony le Tillac, Nouâtre, Maillé). Ils se sont rassemblés devant la mairie de St Epain pour déposer leurs observations afin que des solutions soient trouvées pour limiter le bruit de l'infrastructure routière. Les habitants qui pour la plupart sont déjà impactés par la nouvelle ligne de TGV à grande vitesse demandent que Vinci Autoroutes réalise des enrobés phoniques et des murs antibruit. Entre 45 et 50 personnes ont profité de la présence du commissaire enquêteur pour venir écrire leurs doléances en mairie de St Epain et cela à l'appel de l'association Agir A10 Touraine. L'enquête publique sur la portion Veigné - Ste Maure concerne quatrorze communes. Cette enquête prend fin le 23 février 2018.