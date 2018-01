Avec encore 25 départements en vigilance orange et 110.000 foyers privés d'électricité mercredi en milieu d'après-midi, la tempête Eleanor se dirige désormais vers le sud du pays. Son bilan humain est actuellement d'un mort et une quinzaine de blessés, dont quatre dans un état grave.

Un mort, quinze blessés dont quatre graves, 110.000 foyers toujours privés de courant et des domaines skiables fermés : la tempête Eleanor, après avoir balayé mercredi la moitié nord de la France, se dirigeait vers le sud du pays. Face à cette tempête venue d'Irlande, 25 départements restaient en vigilance orange en fin de journée.

Une personne tuée et quinze autres blessées

En Haute-Savoie, un skieur a été tué par la chute d'un arbre dans la commune de Morillon. Au plan national, au moins 15 personnes ont été blessées et, parmi elles, quatre se trouvent dans un état préoccupant, selon la Sécurité civile. Ces quatre blessés graves sont un homme ayant chuté de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard qui a heurté un arbre en Eure-et-Loir et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne.Un couple d'Espagnols est mort mercredi emporté par une grosse vague alors qu'il se trouvait sur la jetée d'un village côtier du Pays basque.

Encore 25 départements sous vigilance

Sont concernés par la vigilance orange : les côtes de la Manche et le littoral Atlantique (à l'exception de la Loire-Atlantique, du Calvados et du Morbihan) pour un risque de vagues-submersion, ainsi que la Gironde, l'Eure et la Seine-Maritime pour un risque d'inondation. A l'Est, ce même risque persistait en Franche-Comté, tandis que l'alerte était maintenue par Météo-France dans les Alpes du Nord en raison d'un vent très fort et de pluies abondantes, avec un risque important d'inondations et d'avalanches, présent aussi dans les Hautes-Alpes. Plus au Sud, c'est le vent qui menaçait toujours les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse, avec des rafales attendues jusqu'à 200 km/h en soirée sur l'Ile de Beauté.

Encore 110.000 foyers sans électricité

En milieu d'après-midi, quelque 110.000 foyers restaient privés de courant, principalement dans l'Est, en Lorraine (17.000), en Alsace (30.000) et en Bourgogne (10.000), selon Enedis.

Météo-France a relevé des rafales à 134 km/h à Roissy et 110 km/h à Paris, mais aussi 147 km/h à Cambrai (Nord), ainsi que 137 km/h à Dieppe, 134 km/h à Metz, 102 km/h à Lille, 107 km/h à Reims ou 103 km/h à Clermont-Ferrand. "Pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xynthia, pour avoir des valeurs aussi fortes", a souligné Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France.

Tous types de transports perturbés

Des chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont par ailleurs perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions. Le trafic des TER a repris en Alsace, en Lorraine et en Normandie, mais pas encore en Savoie.

PHOTOS - #tempeteEleanor dans le Morvan : une route disparaît sous les sapins https://t.co/dbhndqwwdlpic.twitter.com/QyoI012LXa — France Bleu (@francebleu) January 3, 2018

Le trafic aérien a aussi été perturbé mercredi dans plusieurs aéroports avec une brève suspension du trafic à Strasbourg et Bâle-Mulhouse et des difficultés à Chambéry, Nice et en Corse où tous les vols de mercredi ont été annulés. Les difficultés à Nice et en Corse pourraient persister jusque tard dans la soirée de mercredi, a précisé la DGAC.

En raison de la tempête toujours, la compagnie maritime Corsica Linea a également annoncé l'annulation des traversées Marseille-Ile-Rousse (Haute-Corse) les mercredi 3 et jeudi 4 janvier. "Des solutions de substitution sont proposées à nos passagers", au départ d'Ajaccio ou Porto-Vecchio en Corse du Sud, a précisé Corsica Linea dans un communiqué. Toutes les traversées de bateaux au départ et à l'arrivée du port de Bastia ont aussi été annulées, a annoncé la capitainerie du port de Bastia. En soirée mercredi en Corse, les vents resteront violents et s'étendront à une grande partie nord et est de l'île, a prévu Météo France. Les rafales pourraient atteindre 180 à 200 km/h sur le Cap Corse et le Cap Sagro, 160 km/h sur la Balagne, la région bastiaise, les hauteurs de l'île et la côte orientale. Les vents baisseront d'intensité en deuxième partie de la nuit de mercredi à jeudi, selon Météo France.

Des stations de ski fermées

Les Alpes sont particulièrement exposées aux rafales, qui pourraient encore souffler par endroits à 180 km/h en altitude d'après Météo-France. Après la Haute-Savoie et la Savoie, "le vent forcit en Isère et se dirige vers les Hautes-Alpes". La majeure partie des stations ont fermé leurs remontées mécaniques. Tout le domaine skiable de Chamonix était fermé mercredi, selon Antoine Burnet, de la Compagnie du Mont-Blanc. Si le domaine des Houches/Saint-Gervais pouvait ouvrir presque les trois quarts de ses pistes, tout le secteur en altitude était fermé. A Megève, la moitié du domaine était également clos. Avoriaz était "entièrement fermé" mercredi, selon l'office du tourisme qui a "enregistré des rafales à 108 km/h à 1.800 m et des pics à 144 km/h à 2.200 m". Val d'Isère indiquait sur son site que seules six remontées sur 76 étaient ouvertes, en raison des vents violents qui balayaient le domaine, générant des dangers d'avalanche sur certains secteurs. Les Arcs conseillent "de limiter (les) déplacements en station et sur le domaine skiable aujourd'hui".

"Demain (jeudi) devrait être une journée noire concernant les risques d'avalanche", a dit à l'agence Reuters un porte-parole de la Sécurité civile.

A Paris, la Tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert peu avant 17h.