Éléanor en Bourgogne : 25 000 foyers privés d’électricité à la mi journée

Par Philippe Renaud, France Bleu Bourgogne

Au plus fort de la tempête ce 3 janvier à l'heure du déjeuner, les vents ont atteint les 127 km/h en Bourgogne. Le résultat, de nombreux arbres couchés sur la chaussée, et plusieurs milliers de foyers privés d’électricité. L'Yonne et la Saône-et-Loire ont été beaucoup plus touchés que la Côte-d'Or.