30.000 foyers sont privés de courant ce mercredi matin en Lorraine, suite au passage de la tempête Eleanor, dont 14.000 en Moselle et 6.000 en Meurthe-et-Moselle.

Selon un premier bilan d'Enedis, qui gère le réseau d'électricité en France, 30.000 foyers sont privés de courant ce mercredi matin en Lorraine, suite au passage de la tempête Eleanor, dont 14.000 en Moselle, 6.000 en Meurthe-et-Moselle, 5.000 dans les Vosges et 5.000 en Meuse.

Ce mercredi matin, des vents jusqu'à 150 km/h ont été enregistrés en Lorraine, sur les crêtes vosgiennes, et 134 km/h à l'aéroport de Metz Nancy Lorraine. La région est toujours en alerte orange aux vents violents, comme tout le nord de la France (51 départements au total). Le gros de la tempête a soufflé à partir de 6h-6h30 sur le Pays Haut, la région de Metz et Thionville, et s'est ensuite décalé vers la Moselle Est vers 7h.

Peu de dégâts pour l'instant, pas de blessés

Pour l'instant pas de dégâts très graves, pas de blessés, mais beaucoup d'arbres couchés et des câbles à terre, en plus des coupures d'électricité. Par ailleurs, un échaffaudage menace de s'effondrer sur la façade de la CAF (Caisse d'allocation familiale) à Metz, boulevard du Pontiffroy. La circulation est d'ailleurs coupée dans les deux sens, les pompiers du Grimp sont sur place.

Un nouveau coup de vent devrait atteindre la Lorraine en milieu de matinée, puis ça devrait se calmer dans l'après-midi. Attention encore aux rivières en crues, la Chiers et la Sarre sont en vigilance jaune.