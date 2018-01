Après les tempêtes Ana, Bruno et Carmen, Eleanor pointe son nez. Et elle promet de décoiffer. La Corse comme de nombreuses autres régions est placée en vigilance orange vent violent ce 3 janvier 2018.

Corse, France

Pas de répit. Une tempête tout juste passée (Carmen), en voici déjà une autre qui arrive. Et Eleanor promet de secouer. Près de cinquante départements sont en alerte orange en ce mercredi 3 janvier 2018, alerte qui concerne également la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Le phénomène se met progressivement en place sur l’ensemble de la région. Mais le gros de la tempête se situera dans l’après-midi. Les vents deviendront violents. On annonce notamment des rafales de 120 à 150 km/h sur la région bastiaise. Elles seront plus puissantes encore dans le Cap-Corse et le Cap Sagro où elles devraient atteindre les 180 à 200 km/h. Le sud de la plaine oriente et l’extrême-sud de la Corse seront également confrontés à ce même phénomène de tempête. Une baisse d’intensité est prévue en fin de nuit.