Elections européennes : tous les partis promettent la protection de l'environnement mais peu de monde y croit

A 48 heures des élections européennes, ce vendredi est une nouvelle journée de mobilisation contre le réchauffement climatique. Tous les candidats mettent du "vert" dans leurs discours et leurs projets. Des promesses difficiles à croire pour beaucoup de citoyens.

Azé, France

Les jeunes dans la rue pour alerter sur les dangers du réchauffement climatique. C'est le mouvement international"Youth for Climate"qui lance un nouvel appel à la mobilisation. Une marche est organisée à Laval ce vendredi 24 mai en début d'après-midi. Une journée de mobilisation qui tombe, ce n'est pas un hasard, à 48 heures des élections européennes. La jeunesse demande aux responsables politiques, qui mettent du "vert" dans leurs discours et leurs projets, de prendre des décisions concrètes.

Je n'y crois pas du tout, c'est surfer sur la mode écolo", un militant anti-pesticides

Les paroles, les promesses de tout bousculer, tout changer, d'aller vers une révolution verte, c'est bien mais ça ne se traduit pas dans les actes ou alors à la marge regrette Antoine. Ce lycéen lavallois est l'un des organisateurs de la marche pour le climat : "on peut considérer que c'est un peu trop de l'écologie libérale puisque les partis veulent tous rester dans le système sans pour autant le casser. C'est triste de voir certains se mettent à l'écologie juste pour quelques voix de plus aux élections".

On a perdu déjà beaucoup, beaucoup de temps", un agriculteur mayennais

Tous les partis politiques s'arrachent l'écologie depuis le début de la campagne. "La maison brûle et nous regardons ailleurs", Jacques Chirac, c'était il y a 17 ans. Et nous regardons toujours ailleurs constate Christophe Piquet. Cet agriculteur, a Azé, s'est lancé dans un combat pour sauver l'environnement après 30 ans de modèle chimico-productiviste : "j'ose y croire, je vais aller voter mais j'ai vraiment peur. Il y a déjà 5 ans qu'on aurait dû commencer à fond. C'est vrai que si les jeunes participent et demandent ça peut changer les choses".

Les mobilisations, nombreuses ces derniers mois, pour le climat pourraient profiter aux partis écologistes. C'est surtout vrai en Europe du Nord. La dynamique l'est beaucoup moins en France.