Elle s'appelle Fine, elle est bretonne : découvrez l'égérie du Salon de l'Agriculture

Un caractère de "meneuse" et de belles cornes en lyre : la vache Fine, six ans, Bretonne Pie-Noire et égérie du 54e Salon de l'Agriculture de Paris, y représentera l'agro-écologie et la commercialisation en circuit court.

C'est une égérie de taille : 1,17m au garrot, 450 kilos, Fine est de ces "vaches à beurre" donnant un lait très riche en se contentant d'une alimentation naturelle basée sur l'herbe et le foin, explique Cédric Briand, propriétaire de la nouvelle mascotte du Salon de l'Agriculture, qui se tient du 25 février au 5 mars. Elle vient de Loire-Atlantique.

Une race à petit effectif mise à l'honneur

Née en mars 2010 à la Ferme des 7 chemins à Plessé, exploitée sur 60 hectares de champ où elle broute avec ses 40 copines, "c'est la dominante du troupeau. Mais une dominante plutôt bienveillante. Elle s'impose naturellement, quand elle va boire, les autres se poussent", décrit l'éleveur.

Plus vieille race de vaches françaises avec la Charolaise, la Bretonne Pie-Noire a frisé l'extinction. Mais un plan de sauvegarde en 1976, le premier au niveau national pour une race bovine, permet de faire passer l'effectif de quelque 300 vaches à 2.000 aujourd'hui contre 700.000 têtes recensées au début du XXe siècle. "Pour survivre, les éleveurs se sont mis à faire du fromage et de la vente directe, dès les années 1960", souligne Cédric Briand.

Les trois associés vivent de leur métier et s'octroient cinq semaines de congés par an. Au Salon, Cédric Briand plaidera auprès des hommes et femmes politiques qui s'y presseront, en pleine campagne présidentielle et en pleine mutation agricole, pour "une agriculture plus inscrite dans la société, qui prenne en compte l'environnement et l'alimentation de nos concitoyens".

Le Salon, ça demande de la préparation

Le Salon de l'Agriculture a choisi en mai dernier de mettre à l'honneur cette race à petit effectif pour sa 54e édition.

Fine, qui n'a quitté sa ferme qu'à de rares occasions, a des séances de travail quotidiennes avec son maître, de la radio à plein volume dans la salle de traite aux promenades au licol dans la cour de la ferme, pour éviter le stress du bruit et de la foule. Le portrait de l'égérie trône désormais en 500 exemplaires dans les couloirs du métro parisien, mais aussi dans les rues de la capitale et sur les bus. Une affiche de plus de 600 m2 est placardée sur le périphérique.