Embarquez avec les gardes de la Réserve naturelle régionale du lac d'Aiguebelette

Aiguebelette-le-Lac, France

Les habitués du lac d'Aiguebelette dans l'Avant-pays savoyard savent-ils qu'il est protégé par un classement en Réserve naturelle régionale (RNR) ? Depuis maintenant quatre ans (2015), un règlement s'applique sur les 545 hectares du lac mais également sur une partie des rives. Au total, lac et rives, la RNR protège 844 hectares. Et quand il faut faire respecter les lieux à des milliers de baigneurs qui souvent ne lisent pas les panneaux ou tout simplement les ignorent, le pari est loin d'être gagné. Deux gardes aidés d'agents de l'Office national des Forêts (ONF) font des tournées quotidiennes sur le lac épaulés par des renforts.

Une journée ordinaire pour les gardes de la Réserve naturelle régionale, ce sont des PV, des avertissements et beaucoup d'explications

Aujourd'hui on commence par un PV : deux hommes et un barbecue. Plutôt que les 135 euros d'amende, ils vont choisir l'après-midi de sensibilisation. Ce sera sans doute à l'automne. Plus loin, c'est un chien qui barbote dans l'eau. Les propriétaires sont sur la rive, un peu plus haut. Les gardes expliquent gentiment mais fermement que le chien doit être tenu en laisse. Non pas simplement pour ses déjections mais surtout parce-qu'il peut effrayer les oiseaux nicheurs.

Un barbecue sur les rives du lac d'Aiguebelette, c'est 135 euros d'amende © Radio France - Nathalie Grynszpan

Là, dans les roseaux, entre deux plages, c'est une baigneuse qui s'égare dans la roselière. Les gardes l'invitent à quitter les lieux en lui expliquant qu'elle se trouve dans une Réserve, un site protégé. Retour vers la rive est et le garde est un peu agacé : le chien barbote toujours, sa laisse traînant dans l'eau. L'explication est plus serrée avec les baigneurs mais le garde se contente, pour cette fois, d'avertir que l'amende pour un chien qui divague dans une Réserve, c'est 68 euros. On fait le compte : chien sans laisse, barbecues et pénétration dans les roselières, sans oublier les déchets de pique-nique, bref une journée estivale comme une autre dans la Réserve naturelle du lac d'Aiguebelette.

Le lac d'Aiguebelette en Savoie entre fréquentation touristique et protection de l'environnement © Radio France - Nathalie Grynszpan

"J'ai connu le lac quand j'étais tout petit. C'est vrai que je le vois évoluer et pas forcément en bien" Maryan Ribicic, garde de la Réserve

Mayran Ribicic est garde assermenté de la RNR depuis sa création en 2015. Il constate combien le lac est "un défouloir" pour les gens : "ce n'est pas comme une Réserve classée en haute montagne qui touche un autre public. _Le plan d'eau, c'est vraiment le défouloir_. L'environnement, cela passe au second plan. En plus, c'est facilement accessible, desservi par l'autoroute". Et le fait que ce soit une Réserve n'est pas encore très connu des visiteurs : "il faut se faire voir. Cela fait quelques années qu'on tourne et notamment les week-end et le bouche à oreille fait le reste du boulot. Une personne qui se fait verbaliser en parle autour de lui. Nous, on y croit. On est un peu des enfants du pays, on aime cet endroit , on veut le protéger. Moi j'ai grandi ici, j'ai connu le lac quand j'étais tout petit. C'est vrai que je le vois évoluer et pas forcément en bien".