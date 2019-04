VIDEO - Emboiter nos déchets recyclables fait perdre des dizaines de milliers d'euros à Trivalis

Vendée, France

Empiler un pot de yahourt en plastique dans une boite de céréales en carton vide, mettre le tout dans le sac des recyclables, sortir la poubelle, tout mettre dans la poubelle jaune. Anodin ?

"Désastreux", répond plutôt Marie-Thérèse Terré, de Trivalis, l'organisme qui collecte les déchets recyclables en Vendée. Mais qu'a-t-on pu bien faire de mal ?!

Le pot de yahourt contre le pot de fer

En arrivant au centre de tri, chaque déchet est scanné par une machine, chargée de trier entre carton, plastique, acier et autres bouchons de lessive.

Nous avons un électro-aimant qui capte les emballages contenant de l'acier. Si vous mettez un pot de yahourt dans une boite de conserve, la machine envoie le pot de yahourt avec dans le bac d'acier !

Parce qu'ensuite, les déchets métalliques passent à la broyeuse, compacté en une balle de déchets en acier.

Des dizaines de milliers d'euros de perdus

Ils sont vendus à une entreprise de recyclage, en l'occurence Arcelor pour l'acier. Et au milieu de cette balle... le pot de yahourt est toujours là.

Le recycleur nous impute une pénalité parce qu'on a mélangé des matières d'emballage. En Vendée, ça représente 70.000 euros chaque année rien que pour l'acier. Et c'est du même ordre pour le plastique ou le carton.

D'autant qu'Arcelor ne va pas s'encombrer de recycler le pot de yahourt. Il sera jeté, et au coût financier s'ajoute donc un coût à l'environnement.

Alors que faire ? C'est assez simple. Quand on trie, pour gagner de la place dans sa poubelle jaune, mieux vaut déchirer les cartons en lamelles, compacter boites et bouteilles plastique. De cette manière, la machine fait bien la différence. Et on économise des dizaines de milliers d'euros.