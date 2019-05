Emmanuel Macron annonce une série de mesures pour la biodiversité

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Après le rapport alarmant de l'ONU sur la biodiversité, le président Emmanuel Macron a annoncé, ce lundi, une série de mesures pour protéger l'environnement. Il propose notamment de mieux lutter contre le gaspillage, les déchets et le plastique, et de réorienter les aides fiscales et budgétaires.