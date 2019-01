En 2018, le plus gros grêlon de France est tombé en Charente : huit centimètres de diamètre

En France, les épisodes orageux se sont multipliés en 2018. Une année avec également de forts épisodes de grêle. Le plus gros grêlon est tombé en Charente le 4 juillet 2018. Huit centimètres de diamètre !

Le plus gros grêlon de l'année 2018 est tombé en Charente ( photo d'illustration )

Pour Keraunos, l'observatoire des tornades et des orages violents, 2018 reste une année très particulière dans le sens où il y a eu de nombreux orages sur le territoire. 285 jours avec des orages en France, c'est un record. Mais si l'activité électrique a été particulièrement élevée on retiendra aussi que 2018 fait partie des années où il y a eu le plus de grêle. Dans nos deux Charentes, il y a eu un épisode particulièrement marqué au mois de Juillet.

Un grêlon d'une taille de 8 centimètres de diamètre

Le 4 juillet dernier, d'importants orages de grêle s’abattaient sur la Charente, à Saint-Sornin, village particulièrement touché avec plus de 400 toitures sinistrées. D'autres communes aux alentours ont également été touchées. Mais d'après Kéraunos on apprend que le plus gros grêlon tombé l'année dernière en France, est tombé en Charente. Un grêlon d'une taille de huit centimètres de diamètre.

Un grêlon tombé sous un orage de type super-cellulaire particulièrement actif. Le même jour, des grêlons de sept centimètres tombaient sur les Pyrénées-Atlantiques.