En 2021, les véhicules les plus polluants seront bannis du centre de la métropole lilloise

Le 1er janvier 2021, les véhicules classés en catégorie 4 et 5, selon les vignettes Crit'air, n'auront plus le droit de rouler dans 11 communes du centre de la Mel. La collectivité réfléchit à des mesures pour accompagner ce changement qui concernera un quart du parc automobile.

Lille, France

Haro sur les voitures les plus polluantes ! La Métropole Européenne de Lille doit adopter en conseil métropolitain le 28 juin prochain une délibération sur la mise en place d'une ZFE (Zone à Faibles Emissions). L'objectif est de lutter contre la pollution de l'air en prenant des mesures radicales. 11 communes seront concernées : Lille, Lomme, Hellemmes, Lezennes, Lambersart, Mons-en-Baroeul, La Madeleine, Marquette-lez-Lille, Saint André-lez-Lille, Ronchin et Sequedin. Soit le même périmètre que pour la mise en place de la circulation différenciée en cas de pic de pollution sauf Marcq-en-Baroeul dont le maire a refusé de faire partie de la ZFE.

C'est quoi la ZFE dans la métropole lilloise ? Copier

Quels sont les véhicules concernés ?

Voitures particulières, utilitaires et poids lourds ayant une vignette Crit'air 4 et 5, soit des véhicules essence et diesel de plus de 14 ans que vous soyez résident ou que vous traversiez cette zone.

Quelle zone et quand ?

Sur une superficie de 60 km2 soit les 11 communes de l'hyper-centre de la métropole lilloise. L'interdiction de circuler s'appliquera jour et nuit tout au long de l'année et pas seulement en cas de pic de pollution comme c'était le cas jusque-là.

Les grands axes traversants sont-ils concernés ?

Oui, c'était déjà le cas de la nationale 356 qui relie Lille à Roubaix-Tourcoing et à la Belgique. Ce sera toujours le cas avec la ZFE mais on y ajoute en plus le périphérique lillois soit l'A25 et l'A1 sur les communes qui sont traversées (Sequedin, Loos, Lille, Ronchin).

Pourquoi une ZFE ?

Parce que la pollution de l'air est jugée responsable, selon les études, de la mort de 1 700 à 2 400 personnes chaque année dans la métropole lilloise.

Quelles sont les mesures compensatoires ?

Les discussions se poursuivent à la Mel pour aider les propriétaires des 32 000 voitures, 5 500 utilitaires et 450 poids lourds qui devraient être concernés par cette interdiction et qui sont domiciliés dans le périmètre, soit 23% du parc automobile total. Une aide financière est envisagée pour changer de véhicule et qui s'ajouterait aux aides et bonus de l'Etat (Le Grand Paris qui mettra une ZFE identique au 1er juillet prochain propose des aides allant de 3 000 à 5 000€). Certains élus réclament une gratuité totale ou partielle des transports publics pour les 340 000 habitants de cette ZFE qui font figure de pionniers dans la métropole pour éprouver une telle mesure.

Quel autres moyens de transports possibles ?

La Métropole Européenne de Lille va voter en même temps que la ZFE, le vendredi 28 juin, le SDIT (Schéma directeur des infrastructures de transport) qui va fixer les grandes constructions de lignes de transports en commun dans les 15 ans à venir, dont 5 nouvelles lignes de tramways. De quoi faciliter les déplacements des automobilistes qui devront laisser la voiture au garage même si, dans certains endroits, l'ouverture de ces lignes ne se fera pas avant 2035 !

Des maires ont bataillé aussi pour agrandir le réseau de pistes cyclables, de stations V'Lille, de dessertes TER de leur la gare, de bus à haut niveau de service, autant d'alternatives douces à la voiture polluante.

Lille en avance ?

Pas vraiment. Grenoble a déjà mis en place le mois dernier une ZFE mais elle ne s'adresse qu'aux utilitaires et poids lourds. Paris y passera le 1er juillet pour tous les véhicules. Lyon doit suivre en 2020 uniquement pour les utilitaires et poids lourds. Strasbourg appliquera la mesure pour l'ensemble de ses habitants à partir de 2021, comme la Mel.