Suite aux fortes précipitations de ces derniers jours, l'Isère est placée en vigilance orange "pluie et inondations" dimanche matin. Depuis samedi midi, le département était déjà en vigilance orange "neige et verglas", vigilance qui redescend au niveau jaune.

Isère, France

Conséquence des précipitations quasiment en continu depuis plusieurs jours, les sols sont saturés et les niveaux des cours d'eau très élevés. L'Isère passe donc comme trois autres départements, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain, en vigilance orange pluie et inondations. "De nouvelles hausse des niveaux sont attendues et d'importants débordements pourront avoir lieu" précise Météo France. Les prévisions pour les prochains jours font états d'épisodes de précipitations réguliers.

La vigilance repasse au orange pour la neige et le verglas

L'alerte neige et verglas appliquée samedi midi, elle, est abaissée au niveau jaune. La neige est tombée en abondance à partir de 800 mètres dès samedi après-midi et dans la nuit de samedi à dimanche. Météo France annonçait jusqu'à 50 centimètres sur les plus hauts sommets du département.

17 départements encore surveillés dimanche matin

17 départements sont en alerte orange selon le dernier bulletin de Météo France pour différentes raisons. Six départements sont en alerte pour les crues : la Meuse, la Haute-Marne, les Vosges, la Corrèze, la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques. Sept départements sont en vigilance pour "pluie-inondation" : le Cantal, le Doubs, le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. La Savoie est toujours en alerte à cause des risques d'avalanches.Dans le sud, le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements de la Corse sont toujours en alerte aux vents violents.