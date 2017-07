En Août, le gaz baisse, l'électricité augmente...

Comme tous les ans, le 1er août marque le temps des changements. Les tarifs du gaz vont baisser mais l'électricité va augmenter dès ce mardi 1er août.

Chaque année au 1er Août les tarifs du gaz et de l'électricité sont révisés. Et ce mardi si le gaz va baisser en moyenne de 0,8%, l'électricité de son côté va augmenter de 1,7% dès ce mardi 1er août. Alors si on ne peut pas lutter contre cette augmentation, on peut agir au quotidien (quand on le peut) pour faire baisser sa facture.

Faire des économies au quotidien c'est possible

Il existe depuis 5 ans dans le département de la Manche l'opération "Défi Energie". Plus d'une centaine de familles y ont déjà participé entre le 1er décembre et le 30 avril. L'idée : faire des économies au quotidien par de petits gestes simples.

Des gestes comme mettre un minuteur sur sa boite internet, éteindre systématiquement les écrans quand on ne s'en sert pas, éteindre les lumières, ne pas laisser couler l'eau du robinet inutilement, fermer les portes des pièces qui n'ont pas besoin d'être chauffées, diminuer la température du chauffe-eau, prendre des douches de 5 minutes chronométrées avec un sablier ! Ou encore installer des rideaux thermiques aux fenêtres.

Beaucoup ont vu leur facture baisser de 20 % en moyenne ce qui représente une économie annuelle d'environ 200 euros. Certains sont allés plus loin avec moins 40%.