Unesco, le rhinocéros blanc du safari de Peaugres en Ardèche, va être transféré ce jeudi au zoo de Thoiry dans les Yvelines. Unesco va donc être séparé de ses parents. Mais c'est pour la bonne cause.

Peaugres, France

Le rhinocéros blanc Unesco va quitter ce jeudi le safari de Peaugres en Ardèche pour être transféré au zoo de Thoiry dans les Yvelines. Âgé de deux ans, Unesco laisse derrière lui son père et sa mère pour rejoindre deux autres rhinocéros blancs : Bruno, cinq ans, et Gracie, 37 ans. A Thoiry, Unesco remplacera le rhinocéros nommé Vince, abattu de trois balles dans la tête par des braconniers le 7 mars dernier.

Un transfert capital

Le transfert d'Unesco est capital pour la pérennité de cette espèce en voie de "quasi disparition". Les échanges entre zoos permettent de maintenir un brassage génétique important.

Unesco est une preuve de la bonne santé du safari de Peaugres, l'un des rares centres d'élevages de rhinocéros blanc en Europe. En cinq ans, deux bébés y sont nés : Unesco et Goliath.

A l'état sauvage, on compte aujourd'hui plus de 20 000 individus concentrés dans quatre pays : l’Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe et le Kenya.