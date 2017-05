En Béarn, les chevaux aussi souffrent de plus en plus d'allergies

Le printemps est là, les allergies arrivent, et en Béarn de plus en plus de chevaux souffrent de dermite, une allergie aux piqûres de moucherons.

C'est une allergie qui frappe de plus en plus de chevaux : la dermite. Une allergie aux piqûres de moucherons particulièrement développée dans les Pyrénées-Atlantiques et qui empire à cause du réchauffement climatique.

« Ils se grattent jusqu'au sang »

Géraldine Sabatté a trois chevaux dans un pré à Aressy, à 6 km de Pau. Tous les trois souffrent de dermite, une allergie qui provoque des démangeaisons, la perte du crin et des irritations qui peuvent les blesser « jusqu'au sang » raconte Géraldine. Elle a tout essayé, les crèmes, l'homéopathie, les huiles essentielles. L'une de ses amies a même testé les antihistaminiques, des médicaments contre les allergies. Elle dépense des centaines d'euros chaque année pour essayer de soigner ses animaux, mais rien n'y fait, à cause de l'humidité et de la chaleur les moucherons sont de plus en plus nombreux. Quand ils piquent, ils déposent de la salive sous la peau des chevaux, et c'est cela qui est allergène.

Le soir on voit [les chevaux] courir pour ne pas se faire piquer. On n'est pas heureux de les voir dans l'état où ils sont.» – Géraldine Sabatté, dont les chevaux souffrent de dermite

De pire en pire à cause du réchauffement climatique

Comme beaucoup de propriétaires de chevaux, Géraldine Sabatté a constaté que ces moucherons arrivaient de plus en plus tôt. Dès le mois de février cette année. Pourtant l'allergie ne se développe normalement qu'en été, on l'appelle aussi d'ailleurs la gale d'été ou la dermite estivale. Mais avec le réchauffement climatique, les hivers sont plus chauds, et plus courts. C'est ce que constate le docteur Cécile Totain. Elle est vétérinaire à la clinique pour chevaux de l'hippodrome de Pau, sur le Domaine de Sers, et elle voit de plus en plus d'animaux qui souffrent de dermite chronique.

On a de plus en plus de chevaux en crise toute l'année alors qu'avant c'était seulement une allergie d'été, très saisonnière.» – Cécile Totain, vétérinaire

Autre conséquence, le business autour de la dermite prospère. Laurien Soutiras est gérant de la sellerie Cazenave à Pau, et son rayon s'est rempli en quelques années de produits pour soigner la dermite. «Il y a 13 ans quand j'ai repris la boutique, il n'y avait qu'un ou deux produits référencés. Si j'en vendais cinq par an c'était le bout du monde. Alors qu'aujourd'hui j'en vends tous les jours, et j'ai une dizaine de produits en rayon.»

Une allergie qui touche majoritairement les chevaux mais pas seulement. Ce jour-là dans la boutique, une cliente est venue acheter des produits contre la dermite pour Cannelle...sa chèvre.