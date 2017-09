En Bretagne, l'aide s'organise pour les sinistrés d'Irma

Les collectivités et associations se mobilisent pour les sinistrés de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Entre subventions et appels aux dons, les bretons aussi viennent en aide aux habitants qui ont tout perdu dans l'ouragan.

L'Élysée l'a annoncé, Emmanuel Macron se rend ce mardi à Saint-Martin, où de nouveaux renforts sont attendus. Il y aura bientôt 2.000 hommes en place.

Et si les secours s'organisent sur place, en Métropole en général, en Bretagne en particulier, collectivités et associations en appellent à la générosité des français.

C'est le cas de la Fondation de France qui, ce lundi matin, avait déjà collecté 2 millions d'euros.

Son Délégué régional Bretagne - Pays de Loire, Yann Desdouets était l'invité de France Bleu Armorique.

Les collectivités bretonnes mobilisées

Plusieurs mairies bretonnes aussi se mobilisent pour les sinistrés de Saint-Martin et Saint-Bartélémy.

C'était le cas de la ville de Vannes la semaine dernière.

La Ville de #Vannes versera une subvention à la Croix Rouge pour aider nos compatriotes des Antilles #solidarité#ouragan#Irma — David Robo (@DavidRobo56) September 7, 2017

Écoutez David Robo, le Maire de Vannes Copier

C'est le cas aussi de Lamballe, qui a installé des urnes pour recueillir des dons de la population. Le conseil municipal doit aussi voter une aide supplémentaire.

Saint-Malo également compte voter une aide de 20.000 euros pour la Croix Rouge. La ville invite aussi tous les habitants à donner un euro symbolique.

Radio France lance une radio d'urgence pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy : "Urgence Info Îles du Nord" https://t.co/04QdpK8TeD — franceinfo (@franceinfo) September 10, 2017

Par ailleurs, Radio France a lancé sur place une radio (écoutez), pour informer les populations sinistrés de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, afin de leur transmettre toutes les informations utiles.