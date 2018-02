Le centre d’information sur l’eau dévoile ce mardi son baromètre 2017 en Centre-Val de Loire, une étude menée avec TNS-Sofres pour connaître l’opinion des usagers sur l’eau et son service. Dans la région, les habitants sont satisfaits mais s’inquiètent de la qualité et du prix de cette ressource.

Centre-Val de Loire, France

Le baromètre régional du centre d’information sur l’eau est destiné à mieux cerner la perception des habitants sur leur service d’eau et d’assainissement. L’étude est menée en partenariat avec TNS-Sofres et les résultats ont été dévoilés ce mardi en Centre-Val de Loire. Un des principaux enseignements, c’est la bonne information des usagers sur le fonctionnement des services. Ils sont plus nombreux que la moyenne nationale à s’adresser à leur municipalité sur ce sujet (56% contre 47%) et ils sont près de 38% à savoir que c’est la commune qui fixe le prix du service de l’eau.

Des habitants satisfaits de la qualité, mais inquiets pour l’avenir

Les habitants du centre-Val de Loire sont à 79% satisfaits du service de l’eau, contre 86% au niveau national. Par ailleurs, 100% des personnes interrogées savaient que la qualité de l’eau est soumise à des normes et ils sont 79% à leur faire confiance. Dans la région, les habitants sont plus nombreux que l’ensemble des Français (+8 points) à juger les ressources en eau polluées, et ils pensent plus que la qualité de l’eau du robinet s’est dégradée au cours de ces 10 dernières années (23% contre 17% pour la moyenne nationale).

C’est sans doute pour cette raison que le pourcentage de personnes convaincues que le prix de l’eau du robinet va augmenter est plus élevé en centre-Val de Loire (89% contre 83%). Puisque les usagers sont conscients que la pollution entraîne des coûts pour le service de l’eau même si dans la région, ils sont moins nombreux que la moyenne nationale à trouver cela normal. A la question, trouvez-vous normal de payer dans le prix du service de l’eau le coût de traitement des eaux usées, ils ont répondu oui à 72%, contre 80% sur toute la France.

Plus d’attention à certain éco-gestes en Centre-Val de Loire

Les habitants du Centre-Val-de-Loire sont plus inquiets que la moyenne nationale (+8 points) à l’égard d’une éventuelle pénurie d’eau et de fait, ils ont adopté certains éco-gestes de manière massive. Ils sont par exemple 75% à protéger leurs installations du gel (+11 points) et 90% à ne jeter dans l’évier ou dans les toilettes ni lingettes, ni huile ni produits toxiques ni aucun produit polluant (+8 points).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du centre d’information sur l'eau.