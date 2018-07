On les attend en principe en septembre-octobre, mais cette année les moustiques de mer sont déjà présents en Charente-Maritime. La raison ? Les fortes pluies et les orages du mois de juin. Ils attaquent le soir pendant une heure au coucher du soleil et sont particulièrement agressifs avec l'homme.

Les moustiques sont de retour en Charente-Maritime et particulièrement les moustiques de mer qu'on appelle Aedes Caspius, une espèce qui a profité des fortes intempéries du mois de juin pour proliférer. L'établissement public interdépartemental pour la démoustication du littoral atlantique (l 'EID) estime que son activité a même augmenté de 25% ces dernières semaines .

Pour dresser un état des lieux de la population d' Aedes Caspius, l'EID utilise une méthode de comptage homologuée par l' OMS, l'Organisation mondial de la Santé. Ce sont des agents qui vont sur le terrain et qui exposent un avant-bras ou un mollet et qui comptent le nombre de moustiques qui se posent pendant un quart d'heure. Evidemment, les moustiques sont capturés avant de piquer : "en général, on opère à deux , un agent qui expose et l'autre agent qui capture" précise Sébastien Chouin, directeur scientifique de l'EID atlantique, avant de nous montrer l'appareil qui permet d'aspirer les insectes, à l'aide d'une pipette.

Sébastien Chouin Directeur de l' OID © Radio France - Catherine berchadsky

Appareil pour aspirer les moustiques © Radio France - Catherine Berchadsky

Le comptage des moustiques commence à partir de 5 individus, en dessous de 5 moustiques au quart d'heure on est "sur une simple présence" explique Sébastien Chouin. Entre 5 et 15 moustiques au quart d'heure "le moustique est visible mais on est dans une présence supportable". Au delà de 15 moustiques au quart d'heure, "on commence à avoir des signalements ou des plaintes" précise encore le scientifique. Il faut savoir que l' EID travaille à la démoustication dans 93 communes de Charente-Maritime, principalement le long du littoral. Et dans les secteurs où il n' intervient pas, on peut compter jusqu'à 50 moustiques au quart d'heure.

Une famille témoigne de l' agressivité des moustiques cette annnée © Radio France - Catherine Berchadsky

Le moustique de mer est très agressif spécifiquement envers l'homme insiste Sébastien Chouin qui ajoute "c'est le moustique crépusculaire de l'apéritif du soir, il a une période d'activité d'une heure au coucher du soleil".

Jules est venu passer ses vacances à St-Agnan près de Rochefort, il confirme en montrant ses chevilles rougies : "je me gratte ". La grand-mère acquiesce "il y en a énormément cette année, on s'en rend compte le soir quand la véranda est ouverte, on a beaucoup de moustiques" raconte Cathy. Serge le grand-père ajoute en riant "moi je m'en fous, ils ne me piquent pas mais si jamais il y a le bruit du moustique , je reste debout et je le tue. "

Des petits conseils

Sachez que le moustique est attiré par la chaleur et l'odeur comme le CO2 et la transpiration. Les spécialistes préconisent de porter des vêtements clairs et amples. Dans les jardins éviter tout récipient d'eau. Même consigne sur les chantiers, l'EID intervient auprès des professionnels du bâtiment pour les inciter à vider leurs sceaux et même les parpaings et autre matériel où l'eau peut stagner.

