En Corse, les anciens ponts ne résistent pas aux pluies exceptionnelles

Les intempéries de la fin d’année 2016 ont provoqué des dégâts importants sur l’ensemble de la région. Les pluies exceptionnelles qui ont endommagé le réseau routier ont aussi emporté de nombreux ponts.

Les pluies exceptionnelles de ces dernières semaines ont été la cause de dégâts majeurs sur l’ensemble de la région. L’état de catastrophe naturelle a d’ailleurs été reconnu pour de nombreuses communes après notamment l’alerte rouge essuyée par l’île, le 24 novembre 2016, la première alerte rouge de l’histoire du département de la Haute-Corse. Habitations inondés, commerces dévastés, exploitations agricoles noyées, routes dévastées, ponts emportés. Le chiffrage des dégâts n’est pas encore établi définitivement, mais une chose est certaine : la note sera salée.

L’eau plus forte que tout

La force de l’eau est incroyable. Plusieurs ouvrages l’ont vérifié ces derniers temps. Certains, malheureusement, n’ont pu résister à la puissance des torrents. Les pluies diluviennes ne sont pas nouvelles même si le réchauffement climatique fait craindre des épisodes plus forts et plus fréquents. Quant aux ponts, ils ne résistent pas plus aujourd’hui qu’hier. Stéphane Orsini, animateur à la FAGEC, la Fédération d'Associations et de Groupements pour les études de la Corse, une association pour l'étude et la valorisation du patrimoine insulaire ancien, explique que « l’on a des témoignages indiquant que par le passé, lors de grandes inondations, certains ponts avaient été emportés. Ce fut le cas du pont de Lagu Benedettu, dans la partie terminale du Golu, à Casamozza, emporté par une crue exceptionnelle. On retrouve aussi des traces de ce type d’évènement aux 15e et 16e siècles. On parle par exemple d’une énorme inondation qui aurait touchée la Corse en 1545. Les chroniqueurs de l’époque nous disent que la plupart des ponts ont été emportés. Mais aujourd’hui, il semble que l’état des rivières ait créé des bouchons qui ont probablement accentués la force de l’eau ».

Les pluies diluviennes mettent les ouvrages à rude épreuve © Radio France -

Et c’est là que se situe très certainement le mal. Les crues exceptionnelles emportent tout sur leur passage. Stéphane Orsini précise d’ailleurs que « le pont peut avoir été étudié pour supporter des crues importantes. Mais lorsque des troncs se bloquent en travers des arches, la force du fleuve est décuplée. Les arches ont été calculées pour laisser passer un débit d’eau. Mais si le pont se transforme en barrage, la situation est tout autre. L’ouvrage n’a pas été étudié pour barrer la route à l’eau. Anciens ou plus récents, ces ouvrages sont à ce moment-là facilement emportés lorsque l’on a des épisodes météorologiques très violents ».