Ces étoiles sont décernées par l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes. 374 communes sont labellisées cette années en France dont seize en Bourgogne. Et parmi elles, quatre villages obtiennent même quatre étoiles : Péronne en Saône-et-Loire et Segrois, Fussey et Lacour d'Arcenay en Côte-d'Or. Une belle progression lorsqu'on se souvient qu'il y a neuf ans seulement 39 communes avaient participer au concours.

Une fierté pour le maire de Lacour d'Arcenay

Le maire de Lacour d'Arcenay, Gérard Blandin, est évidemment assez fier d'avoir obtenu ce label quatre étoiles. Il explique que cela récompense sa commune pour ses efforts en matière de défense de l'environnement nocturne. "Nous avons réduit le temps d'éclairement la nuit. Les lumières s'éteignent à 23h et se rallument à 6h du matin, le tout piloté par des horloges astronomiques qui actionnent la lumière juste quand la nuit tombe. Par ailleurs, tout l'équipement de la commune a été renouvelé. Il consomme moins et éclaire plus vers le sol que vers le ciel!" se félicite le premier magistrat.

Ce n'est pas la première fois que Lacour d'Arcenay reçoit le label de l'ANPCEN puisqu'elle avait déjà décroché trois étoiles en 2008 et 2012, mais c'est la première fois qu'elle en obtient quatre.

L'observation du ciel facilitée

Grâce à tous ces efforts, on peut mieux admirer les étoiles dans la commune. C'est d'ailleurs l'un des intérêts et des objectifs de cette démarche. Pour autant, le maire, Gérard Blandin, ne s'attend pas à décrocher la lune en voyant affluer les amateurs d'astronomie. Pour lui, cela veut surtout dire qu'on fait attention à l'environnement, que ce soit nocturne ou en général, mais il reconnait que si des gens veulent venir dans sa commune pour observer les étoiles, ils sont les bienvenus. Gérard Blandin reconnaît d'ailleurs qu'un habitant du village est passionné par l'observation des astres. "On a déjà fait des manifestations avec lui pour observer les étoiles et on va en refaire cette année." explique le maire.

Une limitation de l'éclairage sans aucune contestation

Le fait d'éteindre l'éclairage n'a pas été contesté dans la commune. Personne ne s'est plaint auprès du maire, d'autant plus que selon lui, les temps ont changé. Aujourd'hui, si l'on doit sortir de nuit, notamment pour une urgence, cela s'effectue la plupart du temps en voiture, et les véhicules d'aujourd'hui disposent d'un éclairage. Et c'est d'autant moins contestable quand on sait que cette limitation de l'éclairage permet aussi pour les 374 communes labellisées d'économiser en tout plus de 6 millions d'euros. Ça aide aussi ça aide à voir des étoiles!

