La Motte-Ternant, France

A peine 24 heures après le passage de la tempête Eleanor, la cinquantaine de sapins qui avaient complètement recouvert la départementale 26 à la sortie de La Motte-Ternant, sont désormais, tranchés et rangés sur le bas côté. Ce jeudi, sous le contrôle du maire et des services du département, la route a pu être rouverte à la circulation.

Et il a fallu faire appel aux grands moyens. Jacky Marion, responsable des patrouilleurs du CIGT sur la zone de Saulieu a donc fait appel à des professionnels, une entreprise d'élagage. Une pelleteuse qui attrape les tronçonne pour les déposer sur le bas côté. Et c'est très rapide, en une heure l'entreprise est bouclée. La mission du CIGT est d'assurer la sécurité du réseau secondaire, ils ne sont pas là pour tailler les haies des petites routes de campagnes "quand il n'y a pas grand chose on le fait nous-même pour dégager au plus vite la route". Mais c'est en fait au propriétaire des terrains de couper leur arbres pour ne pas qu'ils gênent la circulation.