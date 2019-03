En Creuse, des lâchers de truites pour préparer l'ouverture de la pêche

Creuse, France

"On y va très délicatement" Les pieds dans la rivière Creuse, sous le Pont du diable d'Anzême, Roger et Patrick versent doucement le contenu d'un seau - huit truites amenées par un pisciculteur des Deux-Sèvres. Pour cet empoissonnement, l'association de pêcheur d'Anzême (AAPPMA) relâche 35 kg de petites truites sur un secteur bien défini, entre deux barrages.

La raison de cet empoissonnement ? Il y a moins de truites sauvages dans les rivières creusoises, et les pêcheurs doivent compenser avec des truites d'élevage avant l'ouverture. "Quand on va à la pêche et qu'on ne prend rien, ça finit par être désolant. Mais là ça va occuper les pêcheurs", sourit Roger.

Lâcher de 35 kg de truites d'élevage à Anzême © Radio France - Céline Autin

Le bémol, c'est que ces poissons ne sont pas faits pour la vie sauvage : "ils ne sont pas habitués à l’oxygénation ou à la température. Ces poissons sont plus fragiles que ceux qui sont nés dans la rivière. En général ils ne restent pas longtemps." explique Roger.

Les pêcheurs qui pratiquent l'alevinage ne lâchent que de jeunes poissons, adaptés au milieu naturels et capables de se reproduire. Mais pour Patrick Ligonnet, président de l'AAPPMA d'Anzême, cette approche est trop coûteuse : "Le budget du poisson d'élevage est moins élevé que si on veut du poisson sauvage. Et il faut du temps et de la discipline parmi les pêcheurs . C'est pas comme ça qu'on va ré-empoissonner les rivières."

Si nous voulons laisser un patrimoine à nos enfants, il faut en passer par le système alevinage-reproduction. Gilbert Pasquet, président de l'AAPPMA de Vieilleville

Un point de vue que ne partage pas Gilbert Pasquet. Le président de l'AAPPMA de Vieilleville encourage les pêcheurs creusois à faire plus d'efforts : "On fait des alevinages depuis huit ans maintenant, et ça commence à porter ses fruits. L'an dernier nous avons retrouvé des truites sauvages dans nos rivières." Son association de pêcheurs doit aussi faire des empoissonnements, mais Gilbert Pasquet insiste : "Si nous voulons laisser un patrimoine à nos enfants, il faut en passer par le système alevinage-reproduction. Nous faisons très attention à bien différencier les zones d'empoissonnement et d'alevinage."

A Anzême, Michel, un retraité qui pêche depuis ses 12 ans, n'espère qu'une seule chose : "On est vraiment contents quand on prend une truite sauvage ! On fait la photo et puis on la relâche."

La Creuse compte autour de 8 000 pêcheurs. Pour cette ouverture le 9 mars, ils pourront non seulement taquiner la truite en eau vive mais aussi le sandre et le brochet en étang.