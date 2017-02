En Creuse, les dégâts sont limités après le passage de la tempête "Leiv"

Pas de gros dégâts après le passage de la tempête "Leiv" sur la Creuse. Le département était placé en vigilance orange, des rafales de vent jusqu'à 106km/h ont été enregistrés dans le Sud et jusqu'à 6.500 foyers ont été privés d'électricité.

La tempête "Leiv" est bien passée par le département de la Creuse et ça a soufflé fort ce samedi matin, mais apparemment moins qu'attendu puisque Météo France a enregistré des rafales de vent allant jusqu'à 106km/h à Felletin et 103km/h du côté de Bourganeuf.

Mais, la tempête Leiv a quand même fait quelques dégâts. Les pompiers auront passé toute leur matinée dehors essentiellement pour du bâchage de toiture et sécuriser des lignes électriques tombées au sol, soit une trentaine d'interventions au total. Aucun secteur n'aura été épargné : Aubusson, Saint-Maurice-la-Souterraine... Des arbres sont tombés sur la route à Saint-Vaury, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Crocq ou encore à l'entrée de Sainte-Feyre en direction de Guéret vers 9H30. Heureusement, il n'y a aucun blessé.

Route départementale entre Saint-Goussaud et Mourioux après le passage de la tempête "Leiv" © Radio France - Valérie Mosnier

L'arbre de ce particulier dans le sud ouest creusois n'a pas résisté à la tempête "Leiv" © Radio France - Valérie Mosnier

La tempête a aussi eu des répercussions sur la circulation des trains, un TER parti de Limoges a dû s'arrêter 15 kilomètres au sud de Châteauroux à cause d'un arbre couché sur la voie, il y a eu 1 heure et demie de retard. Du retard également sur la ligne Polt, bloquée une partie de la matinée, le trafic a repris un peu avant midi à vitesse réduite.

Jusqu'à 6.500 foyers sans électricité

Les coupures d'électricité auront été la conséquence la plus importante. Au plus fort de la tempête entre 11H et 12H, il y a eu jusqu'à 6.500 foyers creusois privés de courant. Une centaine de personnes étaient mobilisées sur le terrain dont une cinquantaine d'agents Enédis (anciennement EDF) et une cinquantaine de "partenaires" sans compter les élagueurs appelés à la rescousse pour un arbre tombé sur une ligne électrique. Les agents ont travaillé jusque tard samedi soir, mais selon Enedis il restait encore à 20H30 à environ 300 clients sans électricité dans les lieux dits de onze communes, essentiellement dans le Sud Creusois (Auriat, Gentioux-Pigerolles, Le Monteil-au-Vicomte, Saint-Dizier-Leyrenne, Saint-Junien-la-Bregère, Saint-Marc-à-Loubaud, Saint-Martiel-le-Vieux, Saint-Martin-Château, Saint-Pardoux-Morterolles, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Pierre-Chérignat).

Sur la route entre Bridiers et Dun-le-Palestel, les agents Enédis cherchent l'origine de la panne © Radio France - Valérie Mosnier

Un retour à la normale est attendu ce dimanche, si la météo n'est pas trop mauvaise. Météo France prévoit encore du vent et de la pluie (il est tombé entre 7 et 20 millimètres d'eau samedi), mais les rafales ne devraient pas dépasser les 70 voire 80km/h. Les communes du Plateau de Millevaches seront les premières concernées.