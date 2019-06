En Creuse, les habitants de Dontreix priés de ne pas gaspiller l'eau

Dontreix, France

"C'est la première fois qu'on envoie un arrêté préfectoral aux gens dans leurs boîtes aux lettres", sourit Denis Richin, le maire de Dontreix (Creuse). Il vient d'envoyer à tous les habitants de sa commune l’arrêté relatif aux restrictions d'eau, pour qu'ils fassent attention à leur consommation.

Un pic de consommation pour le weekend de l'Ascension

Les trois sources qui alimentent la commune sont historiquement basses. "On n'a eu que des hivers très secs, soupire le maire. Les relevés qu'on fait toutes les semaines ne sont pas encourageants." Et si on se compare aux années précédentes, la situation est effectivement critique : en 2016, les sources avaient un débit de 328 mètres cubes d'eau par jour. Ce débit est tombé à 140 mètres cubes par jour en juin 2019.

Charlemagne Patinet, employé de la commune, mesure toutes les semaines le débit des sources du réseau, avec un seau de 10 litres. © Radio France - Céline Autin

Deux fois moins d'eau alors que la consommation, elle, reste stable : le constat est sans appel. Mais ce qui a motivé l'envoi de l'arrêté, c'est un pic de consommation lors du weekend de l'Ascension : "On s'est retrouvés avec une consommation de 120 mètres cubes par jour. Tandis que les sources ne sont qu'à 140 mètres cubes", explique le maire de Dontreix. "Le pont était long, il a fait chaud, il se peut que des gens ont oublié la situation pour arroser leur jardin, remplir la piscine ou laver la terrasse."

La mairie a donc décidé de rappeler les règles anti-gaspillage émises par la préfecture de la Creuse. Jean-François et sa femme ont bien reçu l'arrêté dans leur boîte aux lettres, et en comprennent la nécessité : "On fait déjà attention, de notre côté. L'eau des légumes va dans les fleurs, pour le jardin je récupère l'eau de pluie s'il y en a." Seule petite inquiétude si la situation persiste : "On ne voit pas bien sur quoi économiser de l'eau maintenant."

D'après le maire, l'opération a porté ses fruits : "On a vu une baisse de la consommation les jours suivants. De ce point vue c'est un succès. Peut-être même que des gens n'étaient pas au courant des restrictions", souligne-t-il. Cela reste pourtant une mesure provisoire : "Les mois à venir seront les plus durs, jusqu'à octobre environ", estime Denis Richin.

D'autres solutions pour faire face au manque d'eau

Autres solutions pour faire face au manque d'eau : "L'acheter sur une autre commune, détaille le maire. Ou alors utiliser l'eau des sources dont les taux d'arsenic sont élevés. Une fois traité, et dilué, cette eau pourrait nous apporter 100 mètres cubes de plus." Seul inconvénient : Dontreix ne possède ni les autorisations, ni les équipements pour traiter l'eau. Et le coût de revient aux usagers risquent d'être salé.