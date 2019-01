EN DIRECT - Neige et verglas : suivez l'évolution de la situation dans la Marne et les Ardennes

La Marne et les Ardennes sont en vigilance orange neige-verglas ce mercredi. Suivez la situation et l'évolution du trafic en direct.

La Marne et les Ardennes en vigilance orange neige-verglas ce mercredi 30 janvier 2019 : après l'alerte météo de la semaine dernière, nous traversons un nouvel "épisode hivernal". Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne pour suivre l'évolution de la situation et les perturbations du trafic.

Des mesures de prévention

Dès ce mardi, le groupe Sanef lançait un appel à la prudence aux automobilistes. Par ailleurs, la préfecture du Grand Est a interdit les dépassements pour tous les véhicules sur routes nationales et autoroutes et la vitesse est limitée à 80km/h pour les poids lourds. Interdiction de circuler pour les camions de plus de 7 tonnes 5 sur les autoroutes A4, A26, N4 et N31 . Des aires aménagées sont à disposition pour les poids lourds.

Pas de transport scolaire

Les transports scolaires ont été suspendus pour la journée de mercredi dans la Marne et les Ardennes. Même chose pour les bus interurbains. A Reims, le réseau de bus est pour l'instant bloqué. A Charleville-Mézières et à Sedan, la plupart des lignes sont suspendues. A Charleville, les lignes A, B et C ne circulent pas, tout comme les lignes 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. La circulation pourrait évoluer dans la journée en fonction des conditions météorologiques.